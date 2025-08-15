https://1prime.ru/20250815/stepashin-860741659.html

Степашин назвал важным, что Путин воочию изложит Трампу позицию России

Степашин назвал важным, что Путин воочию изложит Трампу позицию России - 15.08.2025, ПРАЙМ

Степашин назвал важным, что Путин воочию изложит Трампу позицию России

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин назвал важным то, что президент РФ Владимир Путин воочию изложит американскому коллеге Дональду Трампу позицию России. | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T06:37+0300

2025-08-15T06:37+0300

2025-08-15T06:37+0300

экономика

россия

финансы

рф

аляска

дональд трамп

владимир путин

сергей степашин

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860741659.jpg?1755229055

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин назвал важным то, что президент РФ Владимир Путин воочию изложит американскому коллеге Дональду Трампу позицию России. "Я думаю, что очень важно, что наш президент еще раз воочию изложит позицию Российской Федерации. Она очевидна, собственно, мы пока ничего не меняем. Во-вторых, мы знаем, что у Путина и Трампа хорошие личные отношения, об этом и сам Трамп говорит. Они сложились давно уже, и Владимир Владимирович поздравлял Трампа с победой на выборах, с Днем Америки, 4 июля", - сказал РИА Новости Степашин. Он подчеркнул, что в политике важны личные контакты, а не просто обмен мнениями аппаратов или звонки. "Ну а дальше, насколько я понимаю, будет организована встреча и с украинской стороной. Хотя у меня всегда возникает сомнение в легитимности Зеленского. Хотя он ссылается на конституцию, но по конституции он уже не президент", - заключил Степашин. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

рф

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, аляска, дональд трамп, владимир путин, сергей степашин, мид рф, мид