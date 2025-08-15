Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.08.2025
Эксперт назвал минимальную стоимость страховки за три дня на Аляске
Эксперт назвал минимальную стоимость страховки за три дня на Аляске - 15.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал минимальную стоимость страховки за три дня на Аляске
Минимальная стоимость страхового полиса путешественника на Аляску на три дня у российских страховщиков составит около 600 рублей, но учитывая стоимость... | 15.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Минимальная стоимость страхового полиса путешественника на Аляску на три дня у российских страховщиков составит около 600 рублей, но учитывая стоимость медицинских услуг в США, для Аляски рекомендуется расширенная страховка, заявил РИА Новости директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании "Ренессанс страхование" Артем Искра. "Страхование туриста при поездке в США на 3 дня стоит около 600 рублей с лимитом затрат на медицинские расходы в 50 тысяч долларов", - рассказал Искра. В минимальный пакет входит лечение заболеваний и травм: консультации, операции, процедуры, медикаменты, пребывание в палате, а также при необходимости – медицинская транспортировка на родину и еще ряд услуг. "Но, с учетом того, что стоимость медицинских услуг в США одна из самых высоких в мире, рекомендованный лимит - 100 тысяч долларов. В этом случае стоимость полиса составит примерно 1000 рублей", - рассказал Искра. Кроме того, включение опции "Активный отдых" - то есть спортивные игры, водные аттракционы, катание на мотороллерах и так далее - добавит к цене полиса еще около 700 рублей. Встреча лидеров РФ и США состоится в Анкоридже на Аляске 15 августа. Но специалисты стали прибывать на место встречи заранее, из-за чего небольшой город переживает настоящий ажиотаж: номера в отелях города были забронированы в течение нескольких часов после объявления места встречи. Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости сообщил, что российские журналисты, приехавшие в город Анкоридж на Аляске освещать встречу лидеров, разместились в Alaska Airlines Center - многофункциональной арене.
аляска
16:16 15.08.2025
 
Эксперт назвал минимальную стоимость страховки за три дня на Аляске

Искра: минимальная страховка за 3 дня на Аляске обойдется россиянам в 600 рублей

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Минимальная стоимость страхового полиса путешественника на Аляску на три дня у российских страховщиков составит около 600 рублей, но учитывая стоимость медицинских услуг в США, для Аляски рекомендуется расширенная страховка, заявил РИА Новости директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании "Ренессанс страхование" Артем Искра.
"Страхование туриста при поездке в США на 3 дня стоит около 600 рублей с лимитом затрат на медицинские расходы в 50 тысяч долларов", - рассказал Искра.
В минимальный пакет входит лечение заболеваний и травм: консультации, операции, процедуры, медикаменты, пребывание в палате, а также при необходимости – медицинская транспортировка на родину и еще ряд услуг.
"Но, с учетом того, что стоимость медицинских услуг в США одна из самых высоких в мире, рекомендованный лимит - 100 тысяч долларов. В этом случае стоимость полиса составит примерно 1000 рублей", - рассказал Искра.
Кроме того, включение опции "Активный отдых" - то есть спортивные игры, водные аттракционы, катание на мотороллерах и так далее - добавит к цене полиса еще около 700 рублей.
Встреча лидеров РФ и США состоится в Анкоридже на Аляске 15 августа. Но специалисты стали прибывать на место встречи заранее, из-за чего небольшой город переживает настоящий ажиотаж: номера в отелях города были забронированы в течение нескольких часов после объявления места встречи.
Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости сообщил, что российские журналисты, приехавшие в город Анкоридж на Аляске освещать встречу лидеров, разместились в Alaska Airlines Center - многофункциональной арене.
Заголовок открываемого материала