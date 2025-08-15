https://1prime.ru/20250815/sud-860738707.html
Суд оштрафовал рэпера Macan за неоплату штрафов за неправильную парковку
2025-08-15T03:35+0300
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Столичный суд трижды оштрафовал в двукратном размере рэпера Macan (Андрея Косолапова) из-за неоплаты в срок других штрафов за неправильную парковку, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, по предоставленным в суд протоколам Московской административной дорожной инспекции, Косолапов не оплатил назначенные ему административные штрафы в срок, предусмотренный законодательством, то есть, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.
В одном из судебных документов уточняется, что рэпер был признан виновным по части 5 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге). По ней предусмотрен штраф в размере 4,5 тысяч рублей.
Рэпер в суд не явился. Согласно данным суда, постановления он не обжаловал, они вступили в силу. Общая сумма назначенных судом штрафов не сообщается.
