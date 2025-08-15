Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.08.2025 Суд оштрафовал рэпера Macan за неоплату штрафов за неправильную парковку
Суд оштрафовал рэпера Macan за неоплату штрафов за неправильную парковку
Суд оштрафовал рэпера Macan за неоплату штрафов за неправильную парковку - 15.08.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал рэпера Macan за неоплату штрафов за неправильную парковку
Столичный суд трижды оштрафовал в двукратном размере рэпера Macan (Андрея Косолапова) из-за неоплаты в срок других штрафов за неправильную парковку, указано в... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T03:35+0300
2025-08-15T03:35+0300
бизнес
общество
экономика
рф
москва
санкт-петербург
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Столичный суд трижды оштрафовал в двукратном размере рэпера Macan (Андрея Косолапова) из-за неоплаты в срок других штрафов за неправильную парковку, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, по предоставленным в суд протоколам Московской административной дорожной инспекции, Косолапов не оплатил назначенные ему административные штрафы в срок, предусмотренный законодательством, то есть, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. В одном из судебных документов уточняется, что рэпер был признан виновным по части 5 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге). По ней предусмотрен штраф в размере 4,5 тысяч рублей. Рэпер в суд не явился. Согласно данным суда, постановления он не обжаловал, они вступили в силу. Общая сумма назначенных судом штрафов не сообщается.
рф
москва
санкт-петербург
бизнес, общество , рф, москва, санкт-петербург
Бизнес, Общество , Экономика, РФ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
03:35 15.08.2025
 
Суд оштрафовал рэпера Macan за неоплату штрафов за неправильную парковку

Суд оштрафовал рэпера Macan за неоплату штрафов за неправильную парковку

МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Столичный суд трижды оштрафовал в двукратном размере рэпера Macan (Андрея Косолапова) из-за неоплаты в срок других штрафов за неправильную парковку, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, по предоставленным в суд протоколам Московской административной дорожной инспекции, Косолапов не оплатил назначенные ему административные штрафы в срок, предусмотренный законодательством, то есть, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.
В одном из судебных документов уточняется, что рэпер был признан виновным по части 5 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге). По ней предусмотрен штраф в размере 4,5 тысяч рублей.
Рэпер в суд не явился. Согласно данным суда, постановления он не обжаловал, они вступили в силу. Общая сумма назначенных судом штрафов не сообщается.
 
