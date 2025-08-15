https://1prime.ru/20250815/sud-860757147.html

Суд в Москве отклонил иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank

МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск крупной управляющей компании "Альфа-капитал" к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании убытков в размере стоимости заблокированных ответчиком ценных бумаг, принадлежащих клиентам истца, которая превышает 319 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Изначально в этом иске, поданном в феврале 2024 года в интересах 150 тысяч клиентов управляющей компании, были заявлены требования о взыскании с ответчика убытков как в размере стоимости более 3 тысяч ценных бумаг, так и неполученного их держателями, клиентами истца, дохода по этим бумагам. В мае 2024 года суд выделил требование о взыскании стоимости бумаг в отдельное производство. Дело об убытках в размере дохода по бумагам пока не рассмотрено.Ответчик в суде сослался на судебную практику по аналогичным делам, согласно которой заблокированные бумаги не могу считаться утраченными, они могут быть разблокированы. В случае же удовлетворения иска на стороне истца возникнет неосновательное обогащение – он получит и стоимость бумаг, и сами бумаги останутся у него, отметил представитель Euroclear. Он также обратил внимание суда на возможность реализации спорных бумаг на внебиржевых торгах.Истец настаивал на удовлетворении иска. По его словам, случаи разблокировки ценных бумаг являются единичными и исключительными, а продажа вне бирже ведет к потери стоимости. Представитель Национального расчетного депозитария, третьего лица в процессе, поддержал позицию ответчика.УК "Альфа-капитал" называют одной из крупнейших компаний на рынке управления активами в РФ. На сайте компании сообщается, что на конец октября прошлого года под ее управлением находились активы в размере более 1 триллиона рублей.Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

