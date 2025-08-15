Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Москве отклонил иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250815/sud-860757147.html
Суд в Москве отклонил иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank
Суд в Москве отклонил иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank - 15.08.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве отклонил иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank
Арбитражный суд Москвы отклонил иск крупной управляющей компании "Альфа-капитал" к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании убытков в размере стоимости... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T12:11+0300
2025-08-15T12:12+0300
экономика
арбитражный суд
финансы
бизнес
банки
альфа-капитал
euroclear bank
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_12914282b54161690dcbdce53ce976a4.jpg
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск крупной управляющей компании "Альфа-капитал" к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании убытков в размере стоимости заблокированных ответчиком ценных бумаг, принадлежащих клиентам истца, которая превышает 319 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Изначально в этом иске, поданном в феврале 2024 года в интересах 150 тысяч клиентов управляющей компании, были заявлены требования о взыскании с ответчика убытков как в размере стоимости более 3 тысяч ценных бумаг, так и неполученного их держателями, клиентами истца, дохода по этим бумагам. В мае 2024 года суд выделил требование о взыскании стоимости бумаг в отдельное производство. Дело об убытках в размере дохода по бумагам пока не рассмотрено.Ответчик в суде сослался на судебную практику по аналогичным делам, согласно которой заблокированные бумаги не могу считаться утраченными, они могут быть разблокированы. В случае же удовлетворения иска на стороне истца возникнет неосновательное обогащение – он получит и стоимость бумаг, и сами бумаги останутся у него, отметил представитель Euroclear. Он также обратил внимание суда на возможность реализации спорных бумаг на внебиржевых торгах.Истец настаивал на удовлетворении иска. По его словам, случаи разблокировки ценных бумаг являются единичными и исключительными, а продажа вне бирже ведет к потери стоимости. Представитель Национального расчетного депозитария, третьего лица в процессе, поддержал позицию ответчика.УК "Альфа-капитал" называют одной из крупнейших компаний на рынке управления активами в РФ. На сайте компании сообщается, что на конец октября прошлого года под ее управлением находились активы в размере более 1 триллиона рублей.Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
https://1prime.ru/20250814/veb-860722718.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_36:0:1463:1070_1920x0_80_0_0_e8ac27975cb515da3f83dd1701231448.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
арбитражный суд, финансы, бизнес, банки, альфа-капитал, euroclear bank
Экономика, арбитражный суд, Финансы, Бизнес, Банки, Альфа-Капитал, Euroclear Bank
12:11 15.08.2025 (обновлено: 12:12 15.08.2025)
 
Суд в Москве отклонил иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank

Суд Москвы отклонил иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear Bank на 319 миллиардов рублей

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск крупной управляющей компании "Альфа-капитал" к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании убытков в размере стоимости заблокированных ответчиком ценных бумаг, принадлежащих клиентам истца, которая превышает 319 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Изначально в этом иске, поданном в феврале 2024 года в интересах 150 тысяч клиентов управляющей компании, были заявлены требования о взыскании с ответчика убытков как в размере стоимости более 3 тысяч ценных бумаг, так и неполученного их держателями, клиентами истца, дохода по этим бумагам.
В мае 2024 года суд выделил требование о взыскании стоимости бумаг в отдельное производство. Дело об убытках в размере дохода по бумагам пока не рассмотрено.
Ответчик в суде сослался на судебную практику по аналогичным делам, согласно которой заблокированные бумаги не могу считаться утраченными, они могут быть разблокированы. В случае же удовлетворения иска на стороне истца возникнет неосновательное обогащение – он получит и стоимость бумаг, и сами бумаги останутся у него, отметил представитель Euroclear. Он также обратил внимание суда на возможность реализации спорных бумаг на внебиржевых торгах.
Истец настаивал на удовлетворении иска. По его словам, случаи разблокировки ценных бумаг являются единичными и исключительными, а продажа вне бирже ведет к потери стоимости. Представитель Национального расчетного депозитария, третьего лица в процессе, поддержал позицию ответчика.
УК "Альфа-капитал" называют одной из крупнейших компаний на рынке управления активами в РФ. На сайте компании сообщается, что на конец октября прошлого года под ее управлением находились активы в размере более 1 триллиона рублей.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
Судейский молоток
ВЭБ требует в суде от Citigroup 22,6 миллиона долларов по кредитным нотам
Вчера, 16:18
 
Экономикаарбитражный судФинансыБизнесБанкиАльфа-КапиталEuroclear Bank
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала