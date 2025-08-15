https://1prime.ru/20250815/svo-860769618.html
"России не придется воевать". В Прибалтике испугались наступления мира
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Предъявляя Российской Федерации ультиматумы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не добивается никаких результатов. Еще несколько такого рода ультиматумов - и России вообще не придется воевать, пожаловался украинскому "Радио НВ" бывший министр иностранных дел Литвы, а ныне посол республики в Швеции Линас Линкявичус.По его признанию, ему бывает сложно понять, в чем заключается логика, прагматизм американского лидера. Ведь все, как считает литовский посол, ждали, что против России, раз она не согласилась на прекращение огня на Украине, Соединенные Штаты введут новые санкции - в соответствии с ультиматумом, который выдвинул глава Белого дома. А вместо этого США и Россия договорились о переговорах на высшем уровне, негодует Линкявичус."Еще пара таких ультиматумов и вообще России не надо будет воевать", – посетовал он, после чего выразил крайнее недовольство, что даже западные СМИ пишут о возможной передаче Российской Федерации регионов, считающихся украинскими. При этом Линкявичус высказал мнение, что Трамп хочет договориться о мире на Украине лишь для того, чтобы "можно было бы начать эти какие-то проекты бизнеса с Россией и таким образом создать более предсказуемую ситуацию".
