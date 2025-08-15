Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"России не придется воевать". В Прибалтике испугались наступления мира - 15.08.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
"России не придется воевать". В Прибалтике испугались наступления мира
2025-08-15T16:09+0300
2025-08-15T16:10+0300
политика
дональд трамп
сша
ультиматум
россия
конфликт на украине
урегулирование
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg
сша
дональд трамп, сша, ультиматум, россия, конфликт на украине, урегулирование, мнение
Политика, Дональд Трамп, США, Ультиматум, РОССИЯ, Конфликт на Украине, урегулирование, мнение
16:09 15.08.2025 (обновлено: 16:10 15.08.2025)
 
"России не придется воевать". В Прибалтике испугались наступления мира

Линкявичус: ультиматумы Трампа не влияют на поведение России

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Предъявляя Российской Федерации ультиматумы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не добивается никаких результатов. Еще несколько такого рода ультиматумов - и России вообще не придется воевать, пожаловался украинскому "Радио НВ" бывший министр иностранных дел Литвы, а ныне посол республики в Швеции Линас Линкявичус.
По его признанию, ему бывает сложно понять, в чем заключается логика, прагматизм американского лидера. Ведь все, как считает литовский посол, ждали, что против России, раз она не согласилась на прекращение огня на Украине, Соединенные Штаты введут новые санкции - в соответствии с ультиматумом, который выдвинул глава Белого дома. А вместо этого США и Россия договорились о переговорах на высшем уровне, негодует Линкявичус.
"Еще пара таких ультиматумов и вообще России не надо будет воевать", – посетовал он, после чего выразил крайнее недовольство, что даже западные СМИ пишут о возможной передаче Российской Федерации регионов, считающихся украинскими.
При этом Линкявичус высказал мнение, что Трамп хочет договориться о мире на Украине лишь для того, чтобы "можно было бы начать эти какие-то проекты бизнеса с Россией и таким образом создать более предсказуемую ситуацию".
ПолитикаДональд ТрампСШАУльтиматумРОССИЯКонфликт на Украинеурегулированиемнение
 
 
