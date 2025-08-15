https://1prime.ru/20250815/teremok-860739698.html

В "Теремке" оценили перспективы возвращения зарубежных брендов

В "Теремке" оценили перспективы возвращения зарубежных брендов - 15.08.2025, ПРАЙМ

В "Теремке" оценили перспективы возвращения зарубежных брендов

Многие ресторанные бренды РФ работают успешнее иностранных предшественников, возможное возвращение ушедших зарубежных сетей, в случае прогресса на переговорах... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T04:42+0300

2025-08-15T04:42+0300

2025-08-15T04:42+0300

бизнес

россия

экономика

рф

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

денис мантуров

kfc

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860739698.jpg?1755222146

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Многие ресторанные бренды РФ работают успешнее иностранных предшественников, возможное возвращение ушедших зарубежных сетей, в случае прогресса на переговорах лидеров РФ и США, может вызвать на этом рынке "мощную рубку брендов", заявил РИА Новости основатель и управляющий сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. "Еще год или два назад я бы ответил, что все ограничится переименованием работающих ресторанов. Но сейчас ситуация запутанная. Единственный бренд, который просто продолжит работу, — Burger King. Это интересный пример того, как крупнейшая и стратегическая мировая корпорация осталась работать в России. Уверен, что акционеры KFC и McDonald's теперь кусают локти", - сказал Гончаров. Начиная с марта 2022 года McDonald"s, KFC, Starbucks, Pizza Hut и ряд других зарубежных ресторанных брендов прекратили свою работу в России. В тех случаях, когда иностранные компании передали или продали свой бизнес российским предпринимателям, ситуация сложная, отметил Гончаров. "Возможно, они уже вкусили прибыли и не захотят возвращать такой ценный актив прежним владельцам. Их можно понять. Возникнет уникальная ситуация борьбы оригиналов с клонами. И еще неизвестно, кто в ней победит. Это может создать мощный прецедент на мировом рынке. Если можно иметь национальные бренды и не платить роялти, то охотников найдется немало", - указал ресторатор. Он подчеркнул, что на сегодняшний день те, кто занял на ресторанном рынке места ушедших иностранных брендов, работают очень успешно. "Насколько я знаю, работают они более чем успешно. Более того, они развивают концепции достаточно творчески, и это, по сути, уникальный эксперимент. Надеюсь, что мы увидим мощную рубку брендов, у которой главным выгодоприобретателем будет клиент", - сказал Гончаров, отвечая на вопрос, что станет с заведениями, которые пришли на места ушедших иностранных сетей, если те вернутся. При этом он считает, что на российский рынок, при успешном развитии событий, захотят вернуться все, кто ушел. "Это же бизнес. Starbucks могут не нравиться китайские коммунисты, но им нравятся деньги китайцев. Так же будет и у нас. Клиентам, покупателям может не нравиться, что компания американская или японская, но им нравится товар, его качество и цена. Поэтому, конечно же, и вернутся, и будут приняты", - уверен Гончаров. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.

рф

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, денис мантуров, kfc, starbucks, burger king