https://1prime.ru/20250815/titov-860756306.html

Титов рассказал, какие вопросы будут в центре внимания саммита на Аляске

Титов рассказал, какие вопросы будут в центре внимания саммита на Аляске - 15.08.2025, ПРАЙМ

Титов рассказал, какие вопросы будут в центре внимания саммита на Аляске

Экономические вопросы будут в центре внимания предстоящего российско-американского саммита на Аляске, сотрудничество в больших и малых проектах взаимовыгодно,... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T11:55+0300

2025-08-15T11:55+0300

2025-08-15T11:55+0300

экономика

россия

аляска

сша

владимир путин

дональд трамп

борис титов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860755732_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_5903f12f9d59367a738dcfcd3c220652.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Экономические вопросы будут в центре внимания предстоящего российско-американского саммита на Аляске, сотрудничество в больших и малых проектах взаимовыгодно, такое мнение высказал РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. "Уверен, что на Аляске Путин и Трамп в основном и будут обсуждать экономические вопросы. При всей важности политики экономический базис никто не отменял. А большие проекты взаимовыгодного сотрудничества - это наше будущее. Ну а если пойдут большие проекты, то и малые начнут развиваться", - сказал Титов. "Нас, например, очень интересует возможность торговать на американском рынке российским вином - уже очень хорошим, официально оцененным на международном уровне. Рынок потребления вин в США - самый большой в мире, а европейских производителей на этом рынке скоро ждут таможенные пошлины. Винное импортозамещение в России продвигается весьма успешно, отчего бы нам не заместить своим продуктом вина из Европы и на американском рынке", - заключил спецпредставитель президента РФ. Переговоры на Аляске начнутся с беседы двух президентов в формате тет-а-тет. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций, по пять с каждой стороны. С российской стороны на переговорах будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Также на Аляску направится группа экспертов. Переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита на совместной пресс-конференции.

https://1prime.ru/20250815/siluanov-860753109.html

аляска

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, борис титов