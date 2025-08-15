https://1prime.ru/20250815/titov-860756306.html
Титов рассказал, какие вопросы будут в центре внимания саммита на Аляске
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Экономические вопросы будут в центре внимания предстоящего российско-американского саммита на Аляске, сотрудничество в больших и малых проектах взаимовыгодно, такое мнение высказал РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. "Уверен, что на Аляске Путин и Трамп в основном и будут обсуждать экономические вопросы. При всей важности политики экономический базис никто не отменял. А большие проекты взаимовыгодного сотрудничества - это наше будущее. Ну а если пойдут большие проекты, то и малые начнут развиваться", - сказал Титов. "Нас, например, очень интересует возможность торговать на американском рынке российским вином - уже очень хорошим, официально оцененным на международном уровне. Рынок потребления вин в США - самый большой в мире, а европейских производителей на этом рынке скоро ждут таможенные пошлины. Винное импортозамещение в России продвигается весьма успешно, отчего бы нам не заместить своим продуктом вина из Европы и на американском рынке", - заключил спецпредставитель президента РФ. Переговоры на Аляске начнутся с беседы двух президентов в формате тет-а-тет. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций, по пять с каждой стороны. С российской стороны на переговорах будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Также на Аляску направится группа экспертов. Переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп выйдут к представителям СМИ, чтобы подвести итоги саммита на совместной пресс-конференции.
