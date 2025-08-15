Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московская биржа запускает торги в выходные дни на срочном рынке - 15.08.2025
Московская биржа запускает торги в выходные дни на срочном рынке
2025-08-15T11:27+0300
2025-08-15T11:27+0300
экономика
мосбиржа
торги
торги на срочном рынке
рынок
мосбиржа, торги, торги на срочном рынке, рынок
Экономика, Мосбиржа, Торги, торги на срочном рынке, Рынок
11:27 15.08.2025
 
Московская биржа запускает торги в выходные дни на срочном рынке

Мосбиржа сообщила о запуске торгов выходного дня на срочном рынке с 16 августа

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
© РИА Новости . Алексей Куденко
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Московская биржа с 16 августа запускает торги в выходные дни на срочном рынке, сообщила торговая площадка.
"С 16 августа 2025 года на срочном рынке Московской биржи станут доступны торги в выходные дни. Синхронизация торгов производными инструментами и ценными бумагами в выходные откроет участникам дополнительные возможности для проведения арбитражных операций и хеджирования рисков, а также позволит оперативно реагировать на меняющиеся макроэкономические тренды", - говорится в сообщении.
Торги будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня, отмечается в сообщении.
"Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы по каждой группе инструментов (индексы, акции, товары) будут сужены относительно ценовых границ, определенных в ходе вечерней клиринговой сессии предыдущего рабочего дня, и не будут изменяться. Изменения риск-параметров или параметров торгуемых инструментов в ходе торгов выходного дня не предусмотрены", - добавляется там же.
Торги будут проходить с 9.50 до 19.00 мск (9.50-10.00 – аукцион открытия, 10.00-19.00 - торговый период). Клиринговые сессии и расчеты в ходе и по итогам дополнительных сессий выходного дня проводиться не будут. Фандинг для вечных контрактов по аналогии с утренними и вечерними торгами рассчитываться не будет.
На рынке акций Московской биржи торговая сессия выходного дня проводится с 1 марта 2025 года. За прошедший период количество акций, доступных на торгах в выходные, увеличилось более чем вдвое, до 114. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.
Российский рынок акций продолжает рост
