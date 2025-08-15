https://1prime.ru/20250815/tramp-860736633.html

Слова Дональда Трампа о Путине и России

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в пятницу в Анкоридже (штат Аляска, США).

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в пятницу в Анкоридже (штат Аляска, США). Ниже приводятся высказывания Дональда Трампа о Владимире Путине и России. До избрания президентом США в 2016 году: "Посмотрите на Путина – что он делает с Россией – то есть, понимаете, что там происходит. Этот парень – нравится он вам или нет – отлично справляется с восстановлением имиджа России и восстановлением России в целом" (в интервью Ларри Кингу, телекомпания CNN, 15 октября 2007 года). "Вы определенно этого заслуживаете (речь идет о присвоении Владимиру Путину титула "Человек года" по версии редакции журнала Time в декабре 2007 г.). Как вы, наверное, уже слышали, я ваш большой поклонник. Берегите себя" (из письма Дональда Трампа Владимиру Путину в декабре 2007 года). "У него (Владимира Путина) огромная популярность в России, его там любят за то, что он делает, его любят за то, что он из себя представляет" (в интервью телеканалу Fox News, 18 июня 2015 года). "Всегда большая честь получить такой приятный комплимент от человека, пользующегося столь большим уважением в собственной стране и за ее пределами" (на митинге в Колумбусе, штат Огайо, 17 декабря 2015 года, в ответ на заявление Путина о том, что приветствует заявление Трампа о готовности к более глубокому уровню отношений с Россией в случае его победы на выборах президента США). "Я думаю, что Путин очень сильный для России. Гораздо сильнее, чем наш (президент США Барак Обама). Но это не значит, что я поддерживаю Путина" (в ходе теледебатов 10 марта 2016 года на канале CNN). "Я не знаю Владимира Путина. Он не мой лучший друг... Президент России не уважает ни Клинтон (Хиллари – ред.), ни Барака Обаму... Она (Хилари Клинтон – ред.) не любит Путина потому, что он обводил ее вокруг пальца во всем. Он обыгрывал Клинтон и Обаму раз за разом, от Сирии до ракет" (в ходе дебатов кандидатов от Республиканской и Демократической партий в Университете Невады в Лас-Вегасе, штат Невада 19 октября 2016 года). После избрания президентом США в 2016 году: "Я всегда знал, что он очень умный!" (о решении Путина не высылать американских дипломатов в ответ на санкции, "Твиттер", 30 декабря 2016 года). "Он (Путин) мой соперник. Он был мил со мной при встрече, я был мил с ним. Он – соперник. Я надеюсь, мы поладим. Я думаю, что мы ладим. Он именно соперник. Он представляет Россию, я представляю Соединенные Штаты. Это соперничество, а не вопрос дружбы или вражды" (на пресс-конференции в Брюсселе 12 июля 2018 года). "Я думаю, он (Путин) прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча. Он необычайный человек" (в интервью на полях саммита G20, 29 июня 2019 года). "Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си, Ким Чен Ын, Эрдоган – все они шахматисты мирового класса" (на предвыборном митинге в штате Висконсин, 17 августа 2020 года). После ухода с поста президента в 2021 году: "Я вошел вчера в дом, там работал телевизор, и я сказал: "Это гениально" (решение Путина о признании ДНР и ЛНР). Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. Он собирается стать миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила… Мы могли бы использовать такой же подход на нашей южной границе. Это самые сильные миротворческие силы, которые я когда-либо видел. Там было больше армейских танков, чем я когда-либо видел. Они будут поддерживать мир. Этот парень очень подкован… Я его очень хорошо знаю. Очень, очень хорош" (в интервью американскому подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show 22 февраля 2022 года). "Проблема не в том, что Путин умен – а это, безусловно, правда, – а в том, что наши лидеры глупы, они до сих пор спускают ему с рук это издевательство" (на конференции консервативных сил в штате Флорида 26 февраля 2022 года). "Путин никогда, никогда не пошел бы на Украину. Я видел, как войска собираются на границе, и сказал: "Он ведет переговоры, это лишь переговоры". А затем вмешался Джо Байден, который заявил, что, если Россия заберет себе небольшую часть территории, то, возможно, все в порядке. Это не то, что стоило говорить" (из выступления перед сторонниками во Флориде в феврале 2023 года). "Путин и Си (Цзиньпин) очень умные люди. СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умные, но позвольте мне сказать вам, что они очень умные и очень коварные" (на предвыборном митинге в штате Айова 10 января 2024 года). "Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня"… он "хороший переговорщик"… Я знаю председателя Си (Цзиньпина). Я знаю Ким Чен Ына... Они на вершине своей игры, они жесткие, они умные… и они будут защищать свою страну (в интервью американскому предпринимателю Илону Маску 12 августа 2024 году). После возвращения в Белый дом в 2025 году: "Он (Путин) очень умный человек, очень хитрый... Когда я был избран, мы говорили (с Путиным - ред.), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать – в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение" (на первом заседании своего кабинета 26 февраля 2025 года). "Я думаю, он сдержит свое слово... Я знаю его уже давно" (об условиях возможного мирного соглашения с Украиной после его заключения, на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером 27 февраля 2025 года). "Нас постоянно заваливают чушью от Путина. Он все время очень любезен, но в итоге это оказывается бессмысленным" (из ответов на вопросы журналистов в Белом доме 8 июля 2025 года). "Это жесткий человек. Это доказано за многие годы. Он одурачил многих – (экс-президентов США – ред.) Буша, Клинтона, Обаму, Байдена. Меня - нет" (на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме 14 июля 2025 года). l "Он (Путин) определенно крепкий орешек, в этом смысле мое мнение о нем не изменилось" (интервью телеканалу Newsmax 1 августа 2025 года). Высказывания Дональда Трампа о России: "Я всегда считал, что Россия и США должны быть в состоянии плодотворно сотрудничать друг с другом ради победы над терроризмом и восстановления мира во всем мире, не говоря уже о торговле и всех других выгодах, вытекающих из взаимного уважения" (на митинге в Колумбусе, штат Огайо 17 декабря 2015 года). "Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина" (комментируя "противостояние" европейских союзников США по НАТО и России в эфире Fox News, февраль 2024 года). "Вести бизнес с Китаем – это хорошо, но нужно иметь справедливую долю ведения бизнеса с Россией. У них так много полезных ископаемых, размер их территории, в четыре раза больше, чем у США… мы можем вести отличный бизнес, и все останутся счастливы" (на предвыборном мероприятии 18 сентября 2024 года). "Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным – и это несмотря на то, что радикальные левые говорят о России, России, России" (о возможном введении санкций против России в соцсети Truth Social, январь 2025 года). "У них (России – ред.) огромные запасы редкоземельных металлов... И у них есть очень ценные ресурсы, которые мы могли бы использовать" (на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном 24 февраля 2025 года). "Он (Путин - ред.) хочет вернуть экономику. У России - огромный потенциал для торговли, если использовать эти ресурсы, а не вести войну" (заявление после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете, 14 июля 2025 года). "Они прошли через множество войн. Мой друг сказал, что Россия сильна, потому что она воюет. Они победили Гитлера, как и мы. Они победили Наполеона", – сказал президент США. Дональд Трамп также рассказал, что обсуждал эту тему с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, которого считает своим другом. "Я спросил: "Может ли Россия потерпеть поражение от Украины?" Он посмотрел на меня, будто (думая): "Какой же это тупой вопрос" (выступление 11 августа 2025 года).

