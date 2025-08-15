Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп прибыл на Аляску для встречи с Путиным - 15.08.2025, ПРАЙМ
Трамп прибыл на Аляску для встречи с Путиным
Белый дом обнародовал расписание поездки президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. | 15.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Белый дом обнародовал расписание поездки президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщается, Трамп отбывает из Белого дома в Анкоридж в 06.45 (13.45 мск). "В 11.00 по местному времени (22.00 мск) Трамп в Анкоридже участвует в двусторонней программе с президентом Российской Федерации", - говорится в расписании. Согласно расписанию Трамп покинет Анкоридж в 21.45 (04.45 мск). Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча президента Путина и Трампа начнётся в Анкоридже в 11.30 по местному времени (22.30 мск).
07:13 15.08.2025 (обновлено: 07:52 15.08.2025)
 
Трамп прибыл на Аляску для встречи с Путиным

© РИА Новости . Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкВоенная база США "Эльмендорф-Ричардсон" (JBER) в Анкоридже на Аляске
© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Белый дом обнародовал расписание поездки президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Как сообщается, Трамп отбывает из Белого дома в Анкоридж в 06.45 (13.45 мск).
"В 11.00 по местному времени (22.00 мск) Трамп в Анкоридже участвует в двусторонней программе с президентом Российской Федерации", - говорится в расписании.
Согласно расписанию Трамп покинет Анкоридж в 21.45 (04.45 мск).
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча президента Путина и Трампа начнётся в Анкоридже в 11.30 по местному времени (22.30 мск).
 
