Трамп прибыл на Аляску для встречи с Путиным

2025-08-15T07:13+0300

2025-08-15T07:13+0300

2025-08-15T07:52+0300

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Белый дом обнародовал расписание поездки президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщается, Трамп отбывает из Белого дома в Анкоридж в 06.45 (13.45 мск). "В 11.00 по местному времени (22.00 мск) Трамп в Анкоридже участвует в двусторонней программе с президентом Российской Федерации", - говорится в расписании. Согласно расписанию Трамп покинет Анкоридж в 21.45 (04.45 мск). Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча президента Путина и Трампа начнётся в Анкоридже в 11.30 по местному времени (22.30 мск).

