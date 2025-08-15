Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
09:20 15.08.2025
 
СМИ: Трамп наслаждается ролью "главного миротворца"

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп наслаждается ролью "главного миротворца", считая, что он может заключать такие сделки, которые были не под силу его предшественникам, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
"Ему (Трампу - ред.) нравится быть в роли решающей все фигуры для всех небольших и более слабых стран", - заявил чиновник.
Другой чиновник Белого дома заявил, то Трамп обратил внимание на различные конфликты отчасти из-за убеждения, что может использовать влияние США для их прекращения. Как пишет издание, это контрастирует с его предвыборной кампанией 2024 года, в ходе которой он придерживался подхода "Америка прежде всего", ставя внутренние дела выше внешних конфликтов.
"В ходе предвыборной кампании вы знаете лишь ограниченное количество информации, а когда оказываетесь в Западном крыле, понимаете, что, чёрт возьми, на самом деле происходит в мире", - сказал чиновник, имея в виду разведывательные брифинги, которые Трамп получал, став президентом.
Помимо этого стремление к урегулированию конфликтов связано и с желанием президента США получить Нобелевскую премию мира, отмечает Politico. Многие иностранные лидеры стали пользоваться этим стремлением Трампа, желая снискать расположение президента. По данным газеты, по меньшей мере шесть мировых лидеров, участвовавших в недавних соглашениях, выдвинули кандидатуру Трампа или одобрили ее.
Окружение Трампа утверждает, что быстрое заключение мирных соглашений между воюющими странами соответствует его предвыборной стратегии "Америка прежде всего", отчасти потому, что он увязывает мирные соглашения с торговыми сделками, как недавно произошло с Арменией и Азербайджаном.
"Каждое из этих мирных соглашений приносило Америке определённую экономическую выгоду", - отметил неназванный представитель Белого дома.
Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон говорил о том, что Трамп стремится достичь мира на Украине ради получения Нобелевской премии мира, которая до этого была вручена Бараку Обаме, занимавшему пост президента США два срока подряд - с 2009 по 2017 год. Позднее он засомневался, что глава Белого дома сможет получить премию после того, как он объявил о поставке вооружения Киеву.
