Трамп пока не собирается звонить Зеленскому саммитом, сообщили СМИ

2025-08-15T12:45+0300
2025-08-15T12:45+0300
2025-08-15T12:45+0300
политика
дональд трамп
сша
аляска
россия
саммит
владимир путин
владимир зеленский
европа
сша
аляска
европа
дональд трамп, сша, аляска, россия, саммит, владимир путин, владимир зеленский, европа
Политика, Дональд Трамп, США, Аляска, РОССИЯ, саммит, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ЕВРОПА
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пока не собирается звонить Владимиру Зеленскому или европейским лидерам перед своим саммитом с российским президентом Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Как ожидается, Трамп не будет звонить... Владимиру Зеленскому или европейским лидерам перед встречей в пятницу. Однако пока неясно, изменится ли это во время его продолжительного семичасового перелета из Вашингтона в Анкоридж", - сообщает телеканал.
Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Белый дом сообщил позже, что встреча начнется в 22.00 мск.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
