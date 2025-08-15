"Ставки высоки": Трамп сделал заявление перед вылетом на Аляску

https://1prime.ru/20250815/tramp-860763311.html
ВАШИНГТОН, 15 авг – ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп в преддверии своего вылета на Аляску, где позднее запланирован саммит с российским лидером Владимиром Путиным, опубликовал пост со словами "ставки высоки". "Ставки высоки!!!" — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social. При этом он не уточнил контекст данного высказывания. Встреча глав государств должна пройти вечером 15 августа по московскому времени.На Аляску также направляется группа экспертов для проработки технических вопросов. Особое внимание наблюдателей приковано к возможным договорённостям по ключевым международным проблемам, включая вопросы безопасности и экономического сотрудничества.Предстоящий саммит станет первой личной встречей Путина и Трампа после обострения международной обстановки. Результаты переговоров могут существенно повлиять на глобальную политическую повестку.
