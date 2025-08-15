Трамп выехал из Белого дома на базу для вылета на Аляску

https://1prime.ru/20250815/tramp-860766125.html
ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп покинул Белый дом и направляется на военную базу Эндрюс, откуда отправится на встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-пул Белого дома."Президент Трамп в красном галстуке сел в "Зверя" (служебный автомобиль президента США - ред.) в 7:31 утра (14:31 мск). Кортеж выехал из Белого дома в сторону базы ВВС "Эндрюс" в 7:32. Мы едем кортежем из-за продолжающихся строительных работ на Южной лужайке", - говорится в сообщении пула.
