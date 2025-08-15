Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп выехал из Белого дома на базу для вылета на Аляску - 15.08.2025
Трамп выехал из Белого дома на базу для вылета на Аляску
политика
дональд трамп
сша
аляска
владимир путин
саммит
ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп покинул Белый дом и направляется на военную базу Эндрюс, откуда отправится на встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-пул Белого дома."Президент Трамп в красном галстуке сел в "Зверя" (служебный автомобиль президента США - ред.) в 7:31 утра (14:31 мск). Кортеж выехал из Белого дома в сторону базы ВВС "Эндрюс" в 7:32. Мы едем кортежем из-за продолжающихся строительных работ на Южной лужайке", - говорится в сообщении пула.
сша
аляска
дональд трамп, сша, аляска, владимир путин, саммит
Политика, Дональд Трамп, США, Аляска, Владимир Путин, саммит
14:53 15.08.2025
 
Трамп выехал из Белого дома на базу для вылета на Аляску

Пул Белого дома: Трамп направился к базе Эндрюс, откуда вылетит на саммит с Путиным

ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп покинул Белый дом и направляется на военную базу Эндрюс, откуда отправится на встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-пул Белого дома.
"Президент Трамп в красном галстуке сел в "Зверя" (служебный автомобиль президента США - ред.) в 7:31 утра (14:31 мск). Кортеж выехал из Белого дома в сторону базы ВВС "Эндрюс" в 7:32. Мы едем кортежем из-за продолжающихся строительных работ на Южной лужайке", - говорится в сообщении пула.
В делегацию Трампа на саммит с Путиным вошли 16 человек
Политика
 
 
