Трамп вылетел на Аляску, где у него запланирован саммит с Путиным - 15.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Трамп вылетел на Аляску, где у него запланирован саммит с Путиным
2025-08-15T15:19+0300
2025-08-15T15:19+0300
ВАШИНГТОН, 15 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску, где в пятницу вечером по московскому времени должен состояться его саммит с российским лидером Владимиром Путиным, прямую трансляцию с авиабазы Эндрюс вел телеканал Fox News. В переговорах с российской стороны примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
ВАШИНГТОН, 15 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску, где в пятницу вечером по московскому времени должен состояться его саммит с российским лидером Владимиром Путиным, прямую трансляцию с авиабазы Эндрюс вел телеканал Fox News.
В переговорах с российской стороны примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
