Трамп вылетел на Аляску, где у него запланирован саммит с Путиным

Трамп вылетел на Аляску, где у него запланирован саммит с Путиным

2025-08-15T15:19+0300

политика

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

fox news

ВАШИНГТОН, 15 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску, где в пятницу вечером по московскому времени должен состояться его саммит с российским лидером Владимиром Путиным, прямую трансляцию с авиабазы Эндрюс вел телеканал Fox News. В переговорах с российской стороны примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

сша

аляска

