Трамп выразил надежду, что из саммита на Аляске "что-то выйдет"
ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп охарактеризовал своего российского коллегу Владимира Путина как умного человека и выразил надежду, что предстоящий саммит на Аляске будет результативным. "Он умный парень... С обеих сторон есть хороший уровень уважения. И я думаю, что-то из этого выйдет", - отметил он в беседе с журналистами.Ожидается, что саммит двух лидеров состоится в пятницу вечером по московскому времени.
