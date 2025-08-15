https://1prime.ru/20250815/tramp-860768274.html

Трамп выразил надежду, что из саммита на Аляске "что-то выйдет"

Трамп выразил надежду, что из саммита на Аляске "что-то выйдет" - 15.08.2025, ПРАЙМ

Трамп выразил надежду, что из саммита на Аляске "что-то выйдет"

Глава Белого дома Дональд Трамп охарактеризовал своего российского коллегу Владимира Путина как умного человека и выразил надежду, что предстоящий саммит на... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T15:42+0300

2025-08-15T15:42+0300

2025-08-15T15:42+0300

политика

общество

аляска

сша

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg

ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп охарактеризовал своего российского коллегу Владимира Путина как умного человека и выразил надежду, что предстоящий саммит на Аляске будет результативным. "Он умный парень... С обеих сторон есть хороший уровень уважения. И я думаю, что-то из этого выйдет", - отметил он в беседе с журналистами.Ожидается, что саммит двух лидеров состоится в пятницу вечером по московскому времени.

https://1prime.ru/20250815/tramp-860767649.html

аляска

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , аляска, сша, дональд трамп, владимир путин