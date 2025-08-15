Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп выразил надежду, что из саммита на Аляске "что-то выйдет" - 15.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Трамп выразил надежду, что из саммита на Аляске "что-то выйдет"
Трамп выразил надежду, что из саммита на Аляске "что-то выйдет"
2025-08-15T15:42+0300
2025-08-15T15:42+0300
политика
общество
аляска
сша
дональд трамп
владимир путин
ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп охарактеризовал своего российского коллегу Владимира Путина как умного человека и выразил надежду, что предстоящий саммит на Аляске будет результативным. "Он умный парень... С обеих сторон есть хороший уровень уважения. И я думаю, что-то из этого выйдет", - отметил он в беседе с журналистами.Ожидается, что саммит двух лидеров состоится в пятницу вечером по московскому времени.
аляска
сша
Политика, Общество , Аляска, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп охарактеризовал своего российского коллегу Владимира Путина как умного человека и выразил надежду, что предстоящий саммит на Аляске будет результативным.
"Он умный парень... С обеих сторон есть хороший уровень уважения. И я думаю, что-то из этого выйдет", - отметил он в беседе с журналистами.
Ожидается, что саммит двух лидеров состоится в пятницу вечером по московскому времени.
Трамп вылетел на Аляску, где у него запланирован саммит с Путиным
Трамп вылетел на Аляску, где у него запланирован саммит с Путиным
