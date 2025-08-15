https://1prime.ru/20250815/tramp-860768429.html
Трамп рассказал, какие темы намерен обсудить с Путиным
Трамп рассказал, какие темы намерен обсудить с Путиным - 15.08.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, какие темы намерен обсудить с Путиным
Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос территорий, он считает, что решение на этот счет должен принять... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T15:46+0300
2025-08-15T15:46+0300
2025-08-15T15:58+0300
россия
сша
дональд трамп
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498864_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9c637629d2095f36ffe10830be92900e.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос территорий, он считает, что решение на этот счет должен принять Киев. Ключевые заявления американского лидера — в материале агентства ПРАЙМ.По словам американского лидера, на саммите с главой российского государства он намерен обсудить вопрос территорий, но считает, что решение на данный счет должен принять Киев."Эти вопросы будут обсуждаться, но решение должна принять Украина. Думаю, они примут правильное решение. Но я не собираюсь вести переговоры от их имени, я здесь, чтобы посадить всех за стол"Вопросы экономикиГарантии безопасности для КиеваАмериканский лидер заметил, что предоставление гарантий безопасности Украине возможно, если в этом примет участие Европа и другие страны, при этом натовские гарантии исключены."Возможно, вместе с Европой и другими странами, но не в формате НАТО, потому что есть определённые вещи, которых не будет"Саммит России и США на АляскеЦентральной темой встречи лидеров в пятницу станет урегулирование украинского конфликта, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств также обсудят вопросы международной и региональной повестки.Предстоящий саммит станет первой личной встречей Путина и Трампа после обострения международной обстановки. Результаты переговоров могут существенно повлиять на глобальную политическую повестку.
https://1prime.ru/20250815/sanktsii-860765957.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498864_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6704e37fc35cf3eb2af19defe7dcf036.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Политика
Трамп рассказал, какие темы намерен обсудить с Путиным
Трамп видит со стороны России заинтересованность в экономическом потенциале США
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос территорий, он считает, что решение на этот счет должен принять Киев. Ключевые заявления американского лидера — в материале агентства ПРАЙМ.
По словам американского лидера, на саммите с главой российского государства он намерен обсудить вопрос территорий, но считает, что решение на данный счет должен принять Киев.
"Эти вопросы будут обсуждаться, но решение должна принять Украина. Думаю, они примут правильное решение. Но я не собираюсь вести переговоры от их имени, я здесь, чтобы посадить всех за стол"
Дональд Трамп
Президент США
- Глава Белого дома подчеркнул, что готов обсуждать с Путиным вопросы бизнеса, если удастся достичь прогресса по украинскому конфликту.
- Он утверждает, что Россию ждут "тяжелые экономические последствия", если саммит на Аляске не принесет прогресса в вопросе конфликта.
- Он заявил, что видит со стороны Москвы заинтересованность в экономическом потенциале США.
- Трамп также заявил, что на следующей неделе намерен ввести пошлины на импорт стали и микрочипов.
Гарантии безопасности для Киева
Американский лидер заметил, что предоставление гарантий безопасности Украине возможно, если в этом примет участие Европа и другие страны, при этом натовские гарантии исключены.
"Возможно, вместе с Европой и другими странами, но не в формате НАТО, потому что есть определённые вещи, которых не будет"
Дональд Трамп
Президент США
Саммит России и США на Аляске
Центральной темой встречи лидеров в пятницу станет урегулирование украинского конфликта, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств также обсудят вопросы международной и региональной повестки.
Предстоящий саммит станет первой личной встречей Путина и Трампа после обострения международной обстановки. Результаты переговоров могут существенно повлиять на глобальную политическую повестку.
Эксперт оценил шанс ослабления санкций США против нефтяной отрасли России