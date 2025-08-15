https://1prime.ru/20250815/tramp-860768429.html

Трамп рассказал, какие темы намерен обсудить с Путиным

Трамп рассказал, какие темы намерен обсудить с Путиным - 15.08.2025, ПРАЙМ

Трамп рассказал, какие темы намерен обсудить с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос территорий, он считает, что решение на этот счет должен принять... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T15:46+0300

2025-08-15T15:46+0300

2025-08-15T15:58+0300

россия

сша

дональд трамп

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498864_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9c637629d2095f36ffe10830be92900e.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос территорий, он считает, что решение на этот счет должен принять Киев. Ключевые заявления американского лидера — в материале агентства ПРАЙМ.По словам американского лидера, на саммите с главой российского государства он намерен обсудить вопрос территорий, но считает, что решение на данный счет должен принять Киев."Эти вопросы будут обсуждаться, но решение должна принять Украина. Думаю, они примут правильное решение. Но я не собираюсь вести переговоры от их имени, я здесь, чтобы посадить всех за стол"Вопросы экономикиГарантии безопасности для КиеваАмериканский лидер заметил, что предоставление гарантий безопасности Украине возможно, если в этом примет участие Европа и другие страны, при этом натовские гарантии исключены."Возможно, вместе с Европой и другими странами, но не в формате НАТО, потому что есть определённые вещи, которых не будет"Саммит России и США на АляскеЦентральной темой встречи лидеров в пятницу станет урегулирование украинского конфликта, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств также обсудят вопросы международной и региональной повестки.Предстоящий саммит станет первой личной встречей Путина и Трампа после обострения международной обстановки. Результаты переговоров могут существенно повлиять на глобальную политическую повестку.

https://1prime.ru/20250815/sanktsii-860765957.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дональд трамп