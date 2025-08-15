Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-15
2025-08-15T15:58+0300
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос территорий, он считает, что решение на этот счет должен принять Киев. Ключевые заявления американского лидера — в материале агентства ПРАЙМ.По словам американского лидера, на саммите с главой российского государства он намерен обсудить вопрос территорий, но считает, что решение на данный счет должен принять Киев.&quot;Эти вопросы будут обсуждаться, но решение должна принять Украина. Думаю, они примут правильное решение. Но я не собираюсь вести переговоры от их имени, я здесь, чтобы посадить всех за стол&quot;Вопросы экономикиГарантии безопасности для КиеваАмериканский лидер заметил, что предоставление гарантий безопасности Украине возможно, если в этом примет участие Европа и другие страны, при этом натовские гарантии исключены.&quot;Возможно, вместе с Европой и другими странами, но не в формате НАТО, потому что есть определённые вещи, которых не будет&quot;Саммит России и США на АляскеЦентральной темой встречи лидеров в пятницу станет урегулирование украинского конфликта, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств также обсудят вопросы международной и региональной повестки.Предстоящий саммит станет первой личной встречей Путина и Трампа после обострения международной обстановки. Результаты переговоров могут существенно повлиять на глобальную политическую повестку.
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Политика
15:46 15.08.2025 (обновлено: 15:58 15.08.2025)
 
Трамп рассказал, какие темы намерен обсудить с Путиным

Трамп видит со стороны России заинтересованность в экономическом потенциале США

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос территорий, он считает, что решение на этот счет должен принять Киев. Ключевые заявления американского лидера — в материале агентства ПРАЙМ.
По словам американского лидера, на саммите с главой российского государства он намерен обсудить вопрос территорий, но считает, что решение на данный счет должен принять Киев.

"Эти вопросы будут обсуждаться, но решение должна принять Украина. Думаю, они примут правильное решение. Но я не собираюсь вести переговоры от их имени, я здесь, чтобы посадить всех за стол"

Вопросы экономики

  • Глава Белого дома подчеркнул, что готов обсуждать с Путиным вопросы бизнеса, если удастся достичь прогресса по украинскому конфликту.
  • Он утверждает, что Россию ждут "тяжелые экономические последствия", если саммит на Аляске не принесет прогресса в вопросе конфликта.
  • Он заявил, что видит со стороны Москвы заинтересованность в экономическом потенциале США.
  • Трамп также заявил, что на следующей неделе намерен ввести пошлины на импорт стали и микрочипов.

Гарантии безопасности для Киева

Американский лидер заметил, что предоставление гарантий безопасности Украине возможно, если в этом примет участие Европа и другие страны, при этом натовские гарантии исключены.

"Возможно, вместе с Европой и другими странами, но не в формате НАТО, потому что есть определённые вещи, которых не будет"

Саммит России и США на Аляске

Центральной темой встречи лидеров в пятницу станет урегулирование украинского конфликта, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Главы государств также обсудят вопросы международной и региональной повестки.
Предстоящий саммит станет первой личной встречей Путина и Трампа после обострения международной обстановки. Результаты переговоров могут существенно повлиять на глобальную политическую повестку.
