Трамп рассказал, зачем участвует в урегулировании конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 15 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочёл бы сосредоточиться на внутренних проблемах своей страны, однако участвует в урегулировании конфликта на Украине ради спасения жизней. "Я делаю это не ради своего здоровья, понятно? Мне это не нужно. Я бы предпочёл сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для участия в саммите с российским лидером Владимиром Путиным.

