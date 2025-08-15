Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.08.2025
Трамп рассказал, зачем участвует в урегулировании конфликта на Украине
2025-08-15T16:00+0300
2025-08-15T16:00+0300
ВАШИНГТОН, 15 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочёл бы сосредоточиться на внутренних проблемах своей страны, однако участвует в урегулировании конфликта на Украине ради спасения жизней. "Я делаю это не ради своего здоровья, понятно? Мне это не нужно. Я бы предпочёл сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для участия в саммите с российским лидером Владимиром Путиным.
16:00 15.08.2025
 
Трамп рассказал, зачем участвует в урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил, что участвует в решении конфликта на Украине ради спасения жизней

Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 15 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочёл бы сосредоточиться на внутренних проблемах своей страны, однако участвует в урегулировании конфликта на Украине ради спасения жизней.
"Я делаю это не ради своего здоровья, понятно? Мне это не нужно. Я бы предпочёл сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для участия в саммите с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Трамп выразил надежду, что из саммита на Аляске "что-то выйдет"
