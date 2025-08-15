https://1prime.ru/20250815/tramp-860768617.html
Трамп рассказал, зачем участвует в урегулировании конфликта на Украине
Трамп рассказал, зачем участвует в урегулировании конфликта на Украине - 15.08.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал, зачем участвует в урегулировании конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочёл бы сосредоточиться на внутренних проблемах своей страны, однако участвует в урегулировании конфликта на... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T16:00+0300
2025-08-15T16:00+0300
2025-08-15T16:00+0300
политика
дональд трамп
украина
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855484045_0:0:1842:1037_1920x0_80_0_0_44879ceb67202f8b99bb235efe99efe7.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочёл бы сосредоточиться на внутренних проблемах своей страны, однако участвует в урегулировании конфликта на Украине ради спасения жизней. "Я делаю это не ради своего здоровья, понятно? Мне это не нужно. Я бы предпочёл сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для участия в саммите с российским лидером Владимиром Путиным.
https://1prime.ru/20250815/tramp-860768274.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855484045_70:0:1786:1287_1920x0_80_0_0_466050aff41fe6c0e8441202540e1a3c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, украина, общество
Политика, Дональд Трамп, УКРАИНА, Общество
Трамп рассказал, зачем участвует в урегулировании конфликта на Украине
Трамп заявил, что участвует в решении конфликта на Украине ради спасения жизней
ВАШИНГТОН, 15 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочёл бы сосредоточиться на внутренних проблемах своей страны, однако участвует в урегулировании конфликта на Украине ради спасения жизней.
"Я делаю это не ради своего здоровья, понятно? Мне это не нужно. Я бы предпочёл сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета, направляясь на Аляску для участия в саммите с российским лидером Владимиром Путиным.
Трамп выразил надежду, что из саммита на Аляске "что-то выйдет"