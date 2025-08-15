https://1prime.ru/20250815/tramp-860774219.html

Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию

МИНСК, 15 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора пригласил президента США Дональда Трампа вместе с семьей посетить Белоруссию, приглашение было принято американским лидером, сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера."Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято", - говорится в сообщении. Разговор состоялся 15 августа. В ходе беседы президенты Беларуси и США также обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Украине.По окончании беседы Лукашенко и Трамп договорились продолжить контакты.

