Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию - 15.08.2025, ПРАЙМ
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию - 15.08.2025, ПРАЙМ
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора пригласил президента США Дональда Трампа вместе с семьей посетить Белоруссию,... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T17:52+0300
2025-08-15T17:53+0300
МИНСК, 15 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора пригласил президента США Дональда Трампа вместе с семьей посетить Белоруссию, приглашение было принято американским лидером, сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера."Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято", - говорится в сообщении. Разговор состоялся 15 августа. В ходе беседы президенты Беларуси и США также обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Украине.По окончании беседы Лукашенко и Трамп договорились продолжить контакты.
17:52 15.08.2025 (обновлено: 17:53 15.08.2025)
 
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
МИНСК, 15 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора пригласил президента США Дональда Трампа вместе с семьей посетить Белоруссию, приглашение было принято американским лидером, сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.
"Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято", - говорится в сообщении.
Разговор состоялся 15 августа. В ходе беседы президенты Беларуси и США также обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Украине.
По окончании беседы Лукашенко и Трамп договорились продолжить контакты.
Трамп рассказал, о чем поговорил с Лукашенко по телефону
17:16
Трамп рассказал, о чем поговорил с Лукашенко по телефону
17:16
 
Заголовок открываемого материала