Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию
15.08.2025
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора пригласил президента США Дональда Трампа вместе с семьей посетить Белоруссию
МИНСК, 15 авг - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора пригласил президента США Дональда Трампа вместе с семьей посетить Белоруссию, приглашение было принято американским лидером, сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера."Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято", - говорится в сообщении. Разговор состоялся 15 августа. В ходе беседы президенты Беларуси и США также обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Украине.По окончании беседы Лукашенко и Трамп договорились продолжить контакты.
Новости
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию
"Пул первого": Трамп принял приглашение Лукашенко посетить с семьей Минск
