Трамп приостановил запрет на оказание военной помощи Баку, пишут СМИ

БАКУ, 15 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал документ о приостановке действия 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы", запрещающей оказание военной помощи Баку, передает азербайджанское агентство Репорт. "В официальном журнале Федерального правительства США Federal Register опубликован меморандум о приостановке действия 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы", подписанный президентом США Дональдом Трампом 8 августа 2025 года. В тексте документа говорится: "На основании полномочий, предоставленных мне конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел II закона о финансировании внешних операций, экспортном финансировании и связанных с ними программах 2002 года (закон №107-115), настоящим указом определяю и подтверждаю, что приостановление действия 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы" (закон №102-511) в отношении Азербайджана", - говорится в сообщении. По данным агентства, в тесте отмечается, что это необходимо для поддержки усилий Соединенных Штатов по борьбе с международным терроризмом. "Также это необходимо для поддержки боеготовности вооруженных сил Соединенных Штатов или партнёров по коалиции в борьбе с международным терроризмом; важно для безопасности границ Азербайджана; не подорвет и не помешает текущим усилиям по переговорам о мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном и не будет использовано в наступательных целях против Армении. Соответственно, настоящим решением я продлеваю отказ от применения положений 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы", - говорится в сообщении. Ранее Трамп подписал указ о приостановке действия 907-й поправки в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США. Отмененная официальным Вашингтоном 907-я поправка к "Акту в поддержку свободы" не позволяла США оказывать военную помощь Азербайджану.

