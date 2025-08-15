https://1prime.ru/20250815/tramp-860778182.html

Трамп рассказал о своих планах в случае провала переговоров

ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пройдут хорошо, но пообещал быстро уехать, если саммит будет неудачным. "Мы отправляемся на встречу с президентом Путиным на Аляске и, я думаю, что всё пройдёт очень хорошо. А если нет, то я очень быстро направлюсь домой", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.Вместе с тем он выразил надежду на то, что прекращение огня на Украине будет достигнуто уже в пятницу по итогам саммита.

