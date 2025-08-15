Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал о своих планах в случае провала переговоров - 15.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Трамп рассказал о своих планах в случае провала переговоров
Трамп рассказал о своих планах в случае провала переговоров - 15.08.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о своих планах в случае провала переговоров
Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пройдут хорошо, но пообещал быстро уехать, если саммит... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T19:57+0300
2025-08-15T19:58+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498380_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_f7ac710e2bb7dde7a1c5be2029e7ea47.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пройдут хорошо, но пообещал быстро уехать, если саммит будет неудачным. "Мы отправляемся на встречу с президентом Путиным на Аляске и, я думаю, что всё пройдёт очень хорошо. А если нет, то я очень быстро направлюсь домой", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.Вместе с тем он выразил надежду на то, что прекращение огня на Украине будет достигнуто уже в пятницу по итогам саммита.
https://1prime.ru/20250815/tramp-860774219.html
дональд трамп, владимир путин, переговоры
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры
19:57 15.08.2025 (обновлено: 19:58 15.08.2025)
 
Трамп рассказал о своих планах в случае провала переговоров

Трамп заявил, что надеется на успех саммита, а в случае провала быстро уедет домой

© РИА Новости . Стрингер
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пройдут хорошо, но пообещал быстро уехать, если саммит будет неудачным.
"Мы отправляемся на встречу с президентом Путиным на Аляске и, я думаю, что всё пройдёт очень хорошо. А если нет, то я очень быстро направлюсь домой", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Вместе с тем он выразил надежду на то, что прекращение огня на Украине будет достигнуто уже в пятницу по итогам саммита.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Трамп принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию
17:52
 
Политика Дональд Трамп Владимир Путин переговоры
 
 
