Трамп заявил о "скором" втором саммите
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что второй саммит может пройти совсем скоро, если встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске завершится удачно. "Мы проведём ещё одну встречу, если всё сложится удачно, и это будет совсем скоро. А если нет — то встреч больше не будет, возможно, никогда", - сказал Трамп в интервью Fox News.
