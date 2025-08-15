Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил о "скором" втором саммите - 15.08.2025
Трамп заявил о "скором" втором саммите
2025-08-15T22:16+0300
2025-08-15T22:16+0300
политика
дональд трамп
саммит
владимир путин
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что второй саммит может пройти совсем скоро, если встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске завершится удачно. "Мы проведём ещё одну встречу, если всё сложится удачно, и это будет совсем скоро. А если нет — то встреч больше не будет, возможно, никогда", - сказал Трамп в интервью Fox News.
дональд трамп, саммит, владимир путин
Политика, Дональд Трамп, саммит, Владимир Путин
22:16 15.08.2025
 
© РИА Новости . Стрингер
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что второй саммит может пройти совсем скоро, если встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске завершится удачно.
"Мы проведём ещё одну встречу, если всё сложится удачно, и это будет совсем скоро. А если нет — то встреч больше не будет, возможно, никогда", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Трамп рассказал о своих планах в случае провала переговоров
19:57
 
ПолитикаДональд ТрампсаммитВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала