NBC сравнил, как Трамп встречал Путина и как Зеленского

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Американский телеканал NBC сравнил и отметил существенные различия между тем, как президент США Дональд Трамп приветствовал у себя в стране президента России Владимира Путина в пятницу и Владимира Зеленского в феврале. Телеканал отмечает, что "теплое" приветствие Путина резко контрастирует с ссорой, которая произошла зимой с Зеленским в Белом доме, когда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за то, что он не выказал должного уважения. Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

