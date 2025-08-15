Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
NBC сравнил, как Трамп встречал Путина и как Зеленского
NBC сравнил, как Трамп встречал Путина и как Зеленского
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Американский телеканал NBC сравнил и отметил существенные различия между тем, как президент США Дональд Трамп приветствовал у себя в стране президента России Владимира Путина в пятницу и Владимира Зеленского в феврале. Телеканал отмечает, что "теплое" приветствие Путина резко контрастирует с ссорой, которая произошла зимой с Зеленским в Белом доме, когда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за то, что он не выказал должного уважения. Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
23:02 15.08.2025
 
NBC сравнил, как Трамп встречал Путина и как Зеленского

Встреча президентов России и США на Аляске
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Американский телеканал NBC сравнил и отметил существенные различия между тем, как президент США Дональд Трамп приветствовал у себя в стране президента России Владимира Путина в пятницу и Владимира Зеленского в феврале.
Телеканал отмечает, что "теплое" приветствие Путина резко контрастирует с ссорой, которая произошла зимой с Зеленским в Белом доме, когда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за то, что он не выказал должного уважения.
Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
СМИ: Путин и Трамп встретились на летном поле
