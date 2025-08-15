https://1prime.ru/20250815/tramp-860784234.html
NBC сравнил, как Трамп встречал Путина и как Зеленского
NBC сравнил, как Трамп встречал Путина и как Зеленского - 15.08.2025, ПРАЙМ
NBC сравнил, как Трамп встречал Путина и как Зеленского
Американский телеканал NBC сравнил и отметил существенные различия между тем, как президент США Дональд Трамп приветствовал у себя в стране президента России... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T23:02+0300
2025-08-15T23:02+0300
2025-08-15T23:02+0300
политика
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
сми
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860783817_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_22702ae6f69d020993ee04fc6fbcdcc4.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Американский телеканал NBC сравнил и отметил существенные различия между тем, как президент США Дональд Трамп приветствовал у себя в стране президента России Владимира Путина в пятницу и Владимира Зеленского в феврале. Телеканал отмечает, что "теплое" приветствие Путина резко контрастирует с ссорой, которая произошла зимой с Зеленским в Белом доме, когда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за то, что он не выказал должного уважения. Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
https://1prime.ru/20250815/putin-860783001.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860783817_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_7224dd70a8e45fa52bcdf1a7580cfc6a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сми
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, СМИ
NBC сравнил, как Трамп встречал Путина и как Зеленского
Телеканал NBC: Трамп абсолютно по-разному приветствовал Путина и Зеленского
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Американский телеканал NBC сравнил и отметил существенные различия между тем, как президент США Дональд Трамп приветствовал у себя в стране президента России Владимира Путина в пятницу и Владимира Зеленского в феврале.
Телеканал отмечает, что "теплое" приветствие Путина резко контрастирует с ссорой, которая произошла зимой с Зеленским в Белом доме, когда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за то, что он не выказал должного уважения.
Путин и Трамп начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
СМИ: Путин и Трамп встретились на летном поле