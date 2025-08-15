https://1prime.ru/20250815/tsb-860769768.html
ЦБ подсчитал долю нерезидентов в евробондах России за второй квартал
Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за второй квартал 2025 года не изменилась и по состоянию на 1 июля составила 28%, свидетельствуют данные Банка России. | 15.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за второй квартал 2025 года не изменилась и по состоянию на 1 июля составила 28%, свидетельствуют данные Банка России.
Совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало июля текущего года в номинальном выражении вырос до 9,248 миллиарда долларов с 9,102 миллиарда кварталом ранее.
Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).
