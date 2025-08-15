https://1prime.ru/20250815/ubytok-860739167.html

Убыток "Русала" по МСФО за I полугодие составил 87 миллионов долларов

Добавлены подробности (3-5 абзацы) | 15.08.2025, ПРАЙМ

Добавлены подробности (3-5 абзацы) МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Убыток объединенной компании "Русал" по МСФО за первое полугодие этого года составил 87 миллионов долларов против прибыли в 565 миллионов долларов годом ранее, скорректированная EBITDA снизилась на 4,8%, до 748 миллионов долларов, сообщила компания на Гонконгской фондовой бирже. По состоянию на 30 июня 2024 года показатель чистой прибыли составил 565 миллиона долларов, а скорректированная EBITDA - 786 миллиона долларов, следует из отечности. Выручка компании возросла на 32%, до 7,52 миллиарда долларов. Прибыль от операционной деятельности сократилась на 42,7%, до 252 миллиона долларов. Прибыль до налогообложения составила 125 миллионов долларов, что в 5,8 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года - 729 миллионов долларов. Валовая прибыль увеличилась на 7,6%, до 1,41 миллиарда долларов. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении.

2025

