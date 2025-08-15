https://1prime.ru/20250815/uchastki-860735956.html

Новые участки улиц Москвы вошли в зону резидентных разрешений

2025-08-15T01:07+0300

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Новые участки улиц с пятницы вошли в зону резидентных разрешений в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, в этом году изменения проходят в три этапа. Последний, завершающий, запланирован на 3 октября. Благодаря этим изменениям еще больше москвичей получили приоритетную парковку у своего дома. Платить за нее им по-прежнему не нужно – при этом платные места по статистике освобождаются в 4,5 раза быстрее, чем бесплатные. Чтобы продолжать парковаться бесплатно, местным жителям достаточно оформить резидентное разрешение на сайте мэра и правительства столицы. Оно дает возможность без оплаты оставлять автомобиль в районе проживания ежедневно с 20.00 до 8.00 или круглосуточно, если внести годовую плату в размере 3 тысяч рублей. Стоимость остается неизменной с момента введения разрешений в 2012 году. Все адреса, которые вошли в зону резидентных разрешений, были согласованы с местными муниципальными депутатами. Подробная информация об улицах и тарифах опубликована на Едином транспортном портале. Нововведения обеспечат местным жителям приоритет при парковке автомобиля рядом с домом. Водители смогут быстрее находить парковочные места, так как их оборачиваемость вырастет и стоянки будут освобождаться быстрее. Кроме того, благодаря платным парковкам снижается число нарушений правил остановки и стоянки, а также время прибытия экстренных служб, что повышает безопасность в городе.

