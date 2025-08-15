Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Погрузка удобрений на сети РЖД выросла в январе-июле
Погрузка удобрений на сети РЖД в январе-июле составила 41,1 миллиона тонн, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила... | 15.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Погрузка удобрений на сети РЖД в январе-июле составила 41,1 миллиона тонн, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила компания. "Всего за семь месяцев 2025 года по сети РЖД отправлено 41,1 миллиона тонн химических и минеральных удобрений. Это на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что на экспорт было погружено почти 24,5 миллиона тонн (+24,7%). Большая часть (20,5 миллиона тонн, +23%) отправилась в направлении портов Северо-Запада – 18,1 миллиона тонн (+26,5%) и Юга – 2,4 миллиона тонн (+3,7%). Через погранпереходы всего на экспорт отправили четыре миллиона тонн (+33,6%). Лидерами по объёму погрузки стали Пермский край (10,9 миллиона тонн, +2,3%), Мурманская область (8,9 миллиона тонн, +1,7%) и Вологодская область (3,6 миллиона тонн, +26,4%).
бизнес, россия, северо-запад, пермский край, вологодская область, ржд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Северо-Запад, Пермский край, Вологодская область, РЖД
13:30 15.08.2025
 
Погрузка удобрений на сети РЖД выросла в январе-июле

Погрузка удобрений на сети РЖД в январе-июле выросла на 4%

© РИА Новости . Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути сортировочной станции
Железнодорожные пути сортировочной станции - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Погрузка удобрений на сети РЖД в январе-июле составила 41,1 миллиона тонн, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила компания.
"Всего за семь месяцев 2025 года по сети РЖД отправлено 41,1 миллиона тонн химических и минеральных удобрений. Это на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на экспорт было погружено почти 24,5 миллиона тонн (+24,7%). Большая часть (20,5 миллиона тонн, +23%) отправилась в направлении портов Северо-Запада – 18,1 миллиона тонн (+26,5%) и Юга – 2,4 миллиона тонн (+3,7%). Через погранпереходы всего на экспорт отправили четыре миллиона тонн (+33,6%).
Лидерами по объёму погрузки стали Пермский край (10,9 миллиона тонн, +2,3%), Мурманская область (8,9 миллиона тонн, +1,7%) и Вологодская область (3,6 миллиона тонн, +26,4%).
