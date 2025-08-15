СМИ: Европа не в состоянии оказывать военную помощь Украине без США

https://1prime.ru/20250815/ukraina-860759543.html

Европейские страны не в состоянии оказывать Украине военную помощь без оборонной промышленности США, поскольку их собственные возможности в этой сфере исчерпаны | 15.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Европейские страны не в состоянии оказывать Украине военную помощь без оборонной промышленности США, поскольку их собственные возможности в этой сфере исчерпаны в краткосрочной перспективе, сообщает портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО. Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США. "Без американской промышленности не обойтись, поскольку запасы и потенциал оборонной промышленности Европы исчерпаны в краткосрочной перспективе... Потребность Украины в некоторых военных поставках огромна", - цитирует портал в пятницу слова чиновника. По его словам, сроки действия механизма PURL не определены и зависят от дальнейшего хода развития событий на Украине, политической воли участников и наличия возможностей у США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина

сша

европа

