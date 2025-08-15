"Исключить перспективы": в Германии назвали условие для мира на Украине

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что вопрос о членстве Украины в НАТО следует исключить из повестки переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на Аляске. По ее мнению, европейским странам и Владимиру Зеленскому стоит отказаться от этой идеи, если они действительно стремятся к миру.В интервью газете Rheinische Post Вагенкнехт отметила, что для успешных переговоров в США на Аляске необходимо убрать тему вступления Украины в НАТО. Она подчеркнула, что пока этот вопрос остается открытым, мирное соглашение маловероятно. Кроме того, она призвала европейцев и Киев последовать этому примеру."Европейцы и Зеленский также должны исключить перспективу вступления Украины в НАТО и тем самым продемонстрировать, что они действительно хотят мира", - заявила она.Ранее газета New York Times сообщала со ссылкой на источники, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по Украине и настаивают на сохранении возможности для Украины стать членом НАТО. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер позже заявил, что решение о членстве Украины в альянсе должны принимать сами страны-члены без участия России.На прошлой неделе Кремль и Белый дом подтвердили, что российский и американский лидеры встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Позже, в четверг, помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что встреча начнется в 22:30 по московскому времени с личной беседы лидеров, а затем продолжится с участием делегаций.В состав российской делегации войдут Юрий Ушаков, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом переговоров Путин и Трамп сделают короткие заявления и проведут совместную пресс-конференцию. Главной темой обсуждения станет урегулирование кризиса на Украине.
12:49 15.08.2025
 
"Исключить перспективы": в Германии назвали условие для мира на Украине

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
СМИ: Европа не в состоянии оказывать военную помощь Украине без США
