https://1prime.ru/20250815/ukraina-860760195.html

"Исключить перспективы": в Германии назвали условие для мира на Украине

"Исключить перспективы": в Германии назвали условие для мира на Украине - 15.08.2025, ПРАЙМ

"Исключить перспективы": в Германии назвали условие для мира на Украине

Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что вопрос о членстве Украины в НАТО следует исключить из... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T12:49+0300

2025-08-15T12:49+0300

2025-08-15T12:49+0300

политика

украина

нато

аляска

европа

владимир путин

дональд трамп

саммит

мир

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что вопрос о членстве Украины в НАТО следует исключить из повестки переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на Аляске. По ее мнению, европейским странам и Владимиру Зеленскому стоит отказаться от этой идеи, если они действительно стремятся к миру.В интервью газете Rheinische Post Вагенкнехт отметила, что для успешных переговоров в США на Аляске необходимо убрать тему вступления Украины в НАТО. Она подчеркнула, что пока этот вопрос остается открытым, мирное соглашение маловероятно. Кроме того, она призвала европейцев и Киев последовать этому примеру."Европейцы и Зеленский также должны исключить перспективу вступления Украины в НАТО и тем самым продемонстрировать, что они действительно хотят мира", - заявила она.Ранее газета New York Times сообщала со ссылкой на источники, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по Украине и настаивают на сохранении возможности для Украины стать членом НАТО. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер позже заявил, что решение о членстве Украины в альянсе должны принимать сами страны-члены без участия России.На прошлой неделе Кремль и Белый дом подтвердили, что российский и американский лидеры встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Позже, в четверг, помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что встреча начнется в 22:30 по московскому времени с личной беседы лидеров, а затем продолжится с участием делегаций.В состав российской делегации войдут Юрий Ушаков, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом переговоров Путин и Трамп сделают короткие заявления и проведут совместную пресс-конференцию. Главной темой обсуждения станет урегулирование кризиса на Украине.

https://1prime.ru/20250815/ukraina-860759543.html

украина

аляска

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато, аляска, европа, владимир путин, дональд трамп, саммит, мир