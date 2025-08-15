https://1prime.ru/20250815/ukraina-860760195.html
"Исключить перспективы": в Германии назвали условие для мира на Украине
"Исключить перспективы": в Германии назвали условие для мира на Украине - 15.08.2025, ПРАЙМ
"Исключить перспективы": в Германии назвали условие для мира на Украине
Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что вопрос о членстве Украины в НАТО следует исключить из... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T12:49+0300
2025-08-15T12:49+0300
2025-08-15T12:49+0300
политика
украина
нато
аляска
европа
владимир путин
дональд трамп
саммит
мир
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что вопрос о членстве Украины в НАТО следует исключить из повестки переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на Аляске. По ее мнению, европейским странам и Владимиру Зеленскому стоит отказаться от этой идеи, если они действительно стремятся к миру.В интервью газете Rheinische Post Вагенкнехт отметила, что для успешных переговоров в США на Аляске необходимо убрать тему вступления Украины в НАТО. Она подчеркнула, что пока этот вопрос остается открытым, мирное соглашение маловероятно. Кроме того, она призвала европейцев и Киев последовать этому примеру."Европейцы и Зеленский также должны исключить перспективу вступления Украины в НАТО и тем самым продемонстрировать, что они действительно хотят мира", - заявила она.Ранее газета New York Times сообщала со ссылкой на источники, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по Украине и настаивают на сохранении возможности для Украины стать членом НАТО. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер позже заявил, что решение о членстве Украины в альянсе должны принимать сами страны-члены без участия России.На прошлой неделе Кремль и Белый дом подтвердили, что российский и американский лидеры встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Позже, в четверг, помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что встреча начнется в 22:30 по московскому времени с личной беседы лидеров, а затем продолжится с участием делегаций.В состав российской делегации войдут Юрий Ушаков, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом переговоров Путин и Трамп сделают короткие заявления и проведут совместную пресс-конференцию. Главной темой обсуждения станет урегулирование кризиса на Украине.
https://1prime.ru/20250815/ukraina-860759543.html
украина
аляска
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нато, аляска, европа, владимир путин, дональд трамп, саммит, мир
Политика, УКРАИНА, НАТО, Аляска, ЕВРОПА, Владимир Путин, Дональд Трамп, саммит, МИР
"Исключить перспективы": в Германии назвали условие для мира на Украине
Вагенкнехт: мир не наступит, пока не исключена перспектива вступления Украины в НАТО
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что вопрос о членстве Украины в НАТО следует исключить из повестки переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на Аляске. По ее мнению, европейским странам и Владимиру Зеленскому стоит отказаться от этой идеи, если они действительно стремятся к миру.
В интервью газете Rheinische Post Вагенкнехт отметила, что для успешных переговоров в США на Аляске необходимо убрать тему вступления Украины в НАТО. Она подчеркнула, что пока этот вопрос остается открытым, мирное соглашение маловероятно. Кроме того, она призвала европейцев и Киев последовать этому примеру.
"Европейцы и Зеленский также должны исключить перспективу вступления Украины в НАТО и тем самым продемонстрировать, что они действительно хотят мира", - заявила она.
Ранее газета New York Times сообщала со ссылкой на источники, что Европа и Киев требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по Украине и настаивают на сохранении возможности для Украины стать членом НАТО. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер позже заявил, что решение о членстве Украины в альянсе должны принимать сами страны-члены без участия России.
На прошлой неделе Кремль и Белый дом подтвердили, что российский и американский лидеры встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Позже, в четверг, помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что встреча начнется в 22:30 по московскому времени с личной беседы лидеров, а затем продолжится с участием делегаций.
В состав российской делегации войдут Юрий Ушаков, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом переговоров Путин и Трамп сделают короткие заявления и проведут совместную пресс-конференцию. Главной темой обсуждения станет урегулирование кризиса на Украине.
СМИ: Европа не в состоянии оказывать военную помощь Украине без США