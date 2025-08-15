https://1prime.ru/20250815/ukraina-860780214.html

Киев получит от Норвегии деньги на закупку газа на зиму, сообщил "Нафтогаз"

Киев получит от Норвегии деньги на закупку газа на зиму, сообщил "Нафтогаз" - 15.08.2025, ПРАЙМ

Киев получит от Норвегии деньги на закупку газа на зиму, сообщил "Нафтогаз"

Правительство Норвегии выделило Украине 98,3 миллиона долларов для закупки природного газа, сообщил председатель правления "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T21:25+0300

2025-08-15T21:25+0300

2025-08-15T21:26+0300

экономика

украина

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/82962/74/829627401_0:214:3261:2048_1920x0_80_0_0_4a4073d6f975f98ba54abd4dc6e913e6.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Правительство Норвегии выделило Украине 98,3 миллиона долларов для закупки природного газа, сообщил председатель правления "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. "Правительство Норвегии выделило Украине 1 миллиард норвежских крон (98,3 миллиона долларов) для закупки природного газа. Группа "Нафтогаз" использует эти средства для закупки газа для обеспечения потребностей отопительного сезона", - написал Корецкий на своей странице в соцсети.Пресс-служба "Нафтогаз Украины" уточнила, что средства будут поступать через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), их получателем является группа "Нафтогаз". Украинский премьер Юлия Свириденко 13 августа сообщала, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Киеву кредит на 500 миллионов евро на закупку газа под гарантию ЕС. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки. Занимавший на тот момент пост украинского премьера Денис Шмыгаль 18 февраля поручил "Нафтогазу Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

https://1prime.ru/20250813/sviridenko-860666026.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, газ