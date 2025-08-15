Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев получит от Норвегии деньги на закупку газа на зиму, сообщил "Нафтогаз" - 15.08.2025
Киев получит от Норвегии деньги на закупку газа на зиму, сообщил "Нафтогаз"
Киев получит от Норвегии деньги на закупку газа на зиму, сообщил "Нафтогаз" - 15.08.2025, ПРАЙМ
Киев получит от Норвегии деньги на закупку газа на зиму, сообщил "Нафтогаз"
Правительство Норвегии выделило Украине 98,3 миллиона долларов для закупки природного газа, сообщил председатель правления "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T21:25+0300
2025-08-15T21:26+0300
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Правительство Норвегии выделило Украине 98,3 миллиона долларов для закупки природного газа, сообщил председатель правления "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. "Правительство Норвегии выделило Украине 1 миллиард норвежских крон (98,3 миллиона долларов) для закупки природного газа. Группа "Нафтогаз" использует эти средства для закупки газа для обеспечения потребностей отопительного сезона", - написал Корецкий на своей странице в соцсети.Пресс-служба "Нафтогаз Украины" уточнила, что средства будут поступать через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), их получателем является группа "Нафтогаз". Украинский премьер Юлия Свириденко 13 августа сообщала, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Киеву кредит на 500 миллионов евро на закупку газа под гарантию ЕС. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки. Занимавший на тот момент пост украинского премьера Денис Шмыгаль 18 февраля поручил "Нафтогазу Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
Новости
Экономика, УКРАИНА, Газ
21:25 15.08.2025 (обновлено: 21:26 15.08.2025)
 
Киев получит от Норвегии деньги на закупку газа на зиму, сообщил "Нафтогаз"

"Нафтогаза": Украина получит от Норвегии почти $100 млн для закупки газа на зиму

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкНафтогаз Украины
Нафтогаз Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Правительство Норвегии выделило Украине 98,3 миллиона долларов для закупки природного газа, сообщил председатель правления "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
"Правительство Норвегии выделило Украине 1 миллиард норвежских крон (98,3 миллиона долларов) для закупки природного газа. Группа "Нафтогаз" использует эти средства для закупки газа для обеспечения потребностей отопительного сезона", - написал Корецкий на своей странице в соцсети.
Пресс-служба "Нафтогаз Украины" уточнила, что средства будут поступать через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), их получателем является группа "Нафтогаз".
Украинский премьер Юлия Свириденко 13 августа сообщала, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Киеву кредит на 500 миллионов евро на закупку газа под гарантию ЕС.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода, на это потребуется около 2 миллиардов евро. В конце марта глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что Украина столкнулась с катастрофическим дефицитом газа и финансирования, необходимо 5 миллиардов евро для закупки.
Занимавший на тот момент пост украинского премьера Денис Шмыгаль 18 февраля поручил "Нафтогазу Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
ЕС предоставит Украине кредит на 500 миллионов евро на закупку газа
13 августа, 11:34
 
ЭкономикаУКРАИНАГаз
 
 
