Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250815/uoll-strit-860763505.html
Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут
Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут - 15.08.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу преимущественно растут на ожидании статистики розничных продаж в стране, которая может определить... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T14:19+0300
2025-08-15T14:19+0300
экономика
уолл-стрит
фьючерсы уолл-стрит
рынок
торги
индексы
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0fcd12f400c3a07f82d7d55131f91afc.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу преимущественно растут на ожидании статистики розничных продаж в стране, которая может определить ожидания рынка в отношении направления политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,67%, до 45 298 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - снижается на 0,1%, до 23 905,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - увеличивается на 0,12%, до 6 498,5 пункта. В пятницу будет опубликована статистика объема розничных продаж в США, данные опубликует министерство торговли страны. Аналитики предполагают, что показатель в июле увеличился на 0,5% по отношению к июню. Как отмечает агентство Блумберг, фондовые индексы США готовы возобновить рост до рекордных уровней, так как трейдеры ожидают, что в пятницу данные покажут давление на американских потребителей, поддерживая тем самым аргументацию в пользу снижения учетной ставки Федрезерва США. "На этом рынке плохие новости - это хорошие новости. Я думаю, инвесторы настроены на то, что показатель, возможно, будет ниже, чем консенсус аналитиков", - цитирует Блумберг мнение стратега по работе с мультирыночными активами UBS Global Wealth Management Анти Цували (Anthi Tsouvali). Кроме того, в этот же день станет известна предварительная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Прогнозируется, что в августе значение поднялось до 62 пунктов с 61,7 пункта в июле.
https://1prime.ru/20250815/mosbirzha-860762686.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fb7e60ef57995b0498556262d8527990.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынок, торги, индексы, сша
Экономика, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, Рынок, Торги, Индексы, США
14:19 15.08.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут

Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут на ожидании увеличения розничных продаж США

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Джина Мун
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу преимущественно растут на ожидании статистики розничных продаж в стране, которая может определить ожидания рынка в отношении направления политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,67%, до 45 298 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - снижается на 0,1%, до 23 905,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - увеличивается на 0,12%, до 6 498,5 пункта.
В пятницу будет опубликована статистика объема розничных продаж в США, данные опубликует министерство торговли страны. Аналитики предполагают, что показатель в июле увеличился на 0,5% по отношению к июню.
Как отмечает агентство Блумберг, фондовые индексы США готовы возобновить рост до рекордных уровней, так как трейдеры ожидают, что в пятницу данные покажут давление на американских потребителей, поддерживая тем самым аргументацию в пользу снижения учетной ставки Федрезерва США.
"На этом рынке плохие новости - это хорошие новости. Я думаю, инвесторы настроены на то, что показатель, возможно, будет ниже, чем консенсус аналитиков", - цитирует Блумберг мнение стратега по работе с мультирыночными активами UBS Global Wealth Management Анти Цували (Anthi Tsouvali).
Кроме того, в этот же день станет известна предварительная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Прогнозируется, что в августе значение поднялось до 62 пунктов с 61,7 пункта в июле.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Индекс Мосбиржи вновь превысил 3000 пунктов
13:54
 
ЭкономикаУолл-стритфьючерсы Уолл-стритРынокТоргиИндексыСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала