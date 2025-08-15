https://1prime.ru/20250815/uoll-strit-860763505.html

Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут

Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут - 15.08.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут

15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу преимущественно растут на ожидании статистики розничных продаж в стране, которая может определить ожидания рынка в отношении направления политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимается на 0,67%, до 45 298 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - снижается на 0,1%, до 23 905,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - увеличивается на 0,12%, до 6 498,5 пункта. В пятницу будет опубликована статистика объема розничных продаж в США, данные опубликует министерство торговли страны. Аналитики предполагают, что показатель в июле увеличился на 0,5% по отношению к июню. Как отмечает агентство Блумберг, фондовые индексы США готовы возобновить рост до рекордных уровней, так как трейдеры ожидают, что в пятницу данные покажут давление на американских потребителей, поддерживая тем самым аргументацию в пользу снижения учетной ставки Федрезерва США. "На этом рынке плохие новости - это хорошие новости. Я думаю, инвесторы настроены на то, что показатель, возможно, будет ниже, чем консенсус аналитиков", - цитирует Блумберг мнение стратега по работе с мультирыночными активами UBS Global Wealth Management Анти Цували (Anthi Tsouvali). Кроме того, в этот же день станет известна предварительная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Прогнозируется, что в августе значение поднялось до 62 пунктов с 61,7 пункта в июле.

сша

