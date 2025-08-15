https://1prime.ru/20250815/uslugi-860719494.html

Эксперты отметили рост числа малых и средних предприятий в России

Эксперты отметили рост числа малых и средних предприятий в России - 15.08.2025, ПРАЙМ

Эксперты отметили рост числа малых и средних предприятий в России

В первом квартале 2025 года россияне поставили рекорд: количество малых и средних предприятий по всей стране превысило 6,4 миллиона. Рост сектора напрямую... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T09:00+0300

2025-08-15T09:00+0300

2025-08-15T09:00+0300

экономика

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_8d946a42246e0938a9ca11db59bd9e54.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В первом квартале 2025 года россияне поставили рекорд: количество малых и средних предприятий по всей стране превысило 6,4 миллиона. Рост сектора напрямую отразился на структуре спроса в сфере деловых услуг. Многие руководители фирм стали обращаться к специалистам — за советами, правовой поддержкой и ведением бухгалтерии. Авито Услуги проанализировали структуру спроса в сегменте деловых услуг за июнь–июль и определили, какие категории пользовались наибольшей популярностью у предпринимателей — от консультаций до бухгалтерского сопровождения.Консалтинг — самая востребованная услугаПо данным Авито Услуг, в июне-июле 2025 года доля консультационных услуг в структуре деловых запросов составила 38%. Такие специалисты или консалтинговые компании помогают клиенту разобраться в проблеме, найти оптимальное решение и внедрить его. Например, консультант может подготовить исследование рынка и разработать маркетинговые стратегии продвижения. В июне-июле 2025 года средняя стоимость такой деятельности упала практически на 2% по сравнению с весенним периодом и начиналась от 2 900 рублей.Вторым по популярности вариантом оказались юридические услуги с долей спроса 34%. При запуске нового направления бизнеса или оформлении крупной сделки поддержка юриста помогает избежать рисков, сэкономить средства и корректно оформить все необходимые документы в соответствии с законодательством.Услуги в сфере бухгалтерии и финансов обычно включают в себя работы, связанные с ведением учета. Например, специалисты из этой сферы могут подготовить и сдать отчетность, рассчитать заработную плату сотрудникам, оценить инвестиционные проекты, составить бюджет и управлять денежными потоками. Доля спроса на такие деловые услуги летом 2025 года составила 14%.Консультации по недвижимости тоже набрали 14% от доли интереса в сфере деловых услуг. Специалисты из этой области готовы оказать поддержку клиенту по вопросам покупки, продажи, аренды и управления недвижимым имуществом.Например, консультанты могут провести анализ рынка, сделать юридическую проверку объекта и сопроводить сделку. Средняя цена таких работ в июне-июле 2025 года снизилась практически на 7%, она начиналась от 3 700 рублей.Консультации по недвижимости — услуги с самым высоким ростом предложенийАктивнее всего работали над привлечением клиентов юристы — летом 2025 года доля предложений превысила 40% от общего количества объявлений в деловых услугах. К тому же число доступных специалистов увеличилось на 21% по сравнению с апрелем-маем того же года. Далее с минимальным отрывом следует консультирование, которое показало практически такую же долю (39%).Работы, связанные с бухгалтерией и финансами, набрали 14% от всех предложений в сфере деловых услуг. При этом в июне-июле 2025 года на рынке появилось на 10% больше профессионалов, которые предлагали свою помощь, по сравнению с весенним периодом.Консультации по недвижимости заняли десятую долю среди всех деловых услуг. Также они показали максимальный рост предложений летом 2025 года: на 28% больше по сравнению с весенним периодом.

https://1prime.ru/20250813/mishustin-860662156.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив