Эксперты отметили рост числа малых и средних предприятий в России
Эксперты отметили рост числа малых и средних предприятий в России - 15.08.2025
Эксперты отметили рост числа малых и средних предприятий в России
В первом квартале 2025 года россияне поставили рекорд: количество малых и средних предприятий по всей стране превысило 6,4 миллиона. Рост сектора напрямую... | 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В первом квартале 2025 года россияне поставили рекорд: количество малых и средних предприятий по всей стране превысило 6,4 миллиона. Рост сектора напрямую отразился на структуре спроса в сфере деловых услуг. Многие руководители фирм стали обращаться к специалистам — за советами, правовой поддержкой и ведением бухгалтерии. Авито Услуги проанализировали структуру спроса в сегменте деловых услуг за июнь–июль и определили, какие категории пользовались наибольшей популярностью у предпринимателей — от консультаций до бухгалтерского сопровождения.Консалтинг — самая востребованная услугаПо данным Авито Услуг, в июне-июле 2025 года доля консультационных услуг в структуре деловых запросов составила 38%. Такие специалисты или консалтинговые компании помогают клиенту разобраться в проблеме, найти оптимальное решение и внедрить его. Например, консультант может подготовить исследование рынка и разработать маркетинговые стратегии продвижения. В июне-июле 2025 года средняя стоимость такой деятельности упала практически на 2% по сравнению с весенним периодом и начиналась от 2 900 рублей.Вторым по популярности вариантом оказались юридические услуги с долей спроса 34%. При запуске нового направления бизнеса или оформлении крупной сделки поддержка юриста помогает избежать рисков, сэкономить средства и корректно оформить все необходимые документы в соответствии с законодательством.Услуги в сфере бухгалтерии и финансов обычно включают в себя работы, связанные с ведением учета. Например, специалисты из этой сферы могут подготовить и сдать отчетность, рассчитать заработную плату сотрудникам, оценить инвестиционные проекты, составить бюджет и управлять денежными потоками. Доля спроса на такие деловые услуги летом 2025 года составила 14%.Консультации по недвижимости тоже набрали 14% от доли интереса в сфере деловых услуг. Специалисты из этой области готовы оказать поддержку клиенту по вопросам покупки, продажи, аренды и управления недвижимым имуществом.Например, консультанты могут провести анализ рынка, сделать юридическую проверку объекта и сопроводить сделку. Средняя цена таких работ в июне-июле 2025 года снизилась практически на 7%, она начиналась от 3 700 рублей.Консультации по недвижимости — услуги с самым высоким ростом предложенийАктивнее всего работали над привлечением клиентов юристы — летом 2025 года доля предложений превысила 40% от общего количества объявлений в деловых услугах. К тому же число доступных специалистов увеличилось на 21% по сравнению с апрелем-маем того же года. Далее с минимальным отрывом следует консультирование, которое показало практически такую же долю (39%).Работы, связанные с бухгалтерией и финансами, набрали 14% от всех предложений в сфере деловых услуг. При этом в июне-июле 2025 года на рынке появилось на 10% больше профессионалов, которые предлагали свою помощь, по сравнению с весенним периодом.Консультации по недвижимости заняли десятую долю среди всех деловых услуг. Также они показали максимальный рост предложений летом 2025 года: на 28% больше по сравнению с весенним периодом.
эксклюзив
Экономика, Эксклюзив
09:00 15.08.2025
 
Эксперты отметили рост числа малых и средних предприятий в России

Авито Услуги: количество малых и средних предприятий в РФ превысило 6,4 миллиона

Документы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© fotolia.com / Bacho Foto
