https://1prime.ru/20250815/valyuta-860773798.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 апреля
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 апреля - 15.08.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 апреля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 1,32 копейки - до 11,1072 рубля, доллара - на 25,71 копейки, до 80,0224 рубля, евро - на... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T17:43+0300
2025-08-15T17:43+0300
2025-08-15T17:44+0300
экономика
банк россии
юань
евро
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 1,32 копейки - до 11,1072 рубля, доллара - на 25,71 копейки, до 80,0224 рубля, евро - на 65,06 копейки, до 93,7094 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20250815/yuan-860773584.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, юань, евро, доллар
Экономика, Банк России, юань, евро, доллар
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 16 апреля
Официальный курс юаня с субботы - 11,11 руб, доллара - 80,02 руб, евро - 93,71 руб
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 1,32 копейки - до 11,1072 рубля, доллара - на 25,71 копейки, до 80,0224 рубля, евро - на 65,06 копейки, до 93,7094 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Курс юаня слегка растет к рублю на Мосбирже к концу недели