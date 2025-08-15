https://1prime.ru/20250815/vens-860778042.html

Вэнса отказались обслуживать в британском пабе, передают СМИ

Вэнса отказались обслуживать в британском пабе, передают СМИ - 15.08.2025, ПРАЙМ

Вэнса отказались обслуживать в британском пабе, передают СМИ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, отдыхающий с семьей в Великобритании, не смог поужинать в пабе после того, как заведению пришлось отменить его бронь из-за... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T19:49+0300

2025-08-15T19:49+0300

2025-08-15T19:49+0300

происшествия

джей ди вэнс

великобритания

рестораны

обслуживание

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145190_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_0b80b6fce0d0d9a908ea4d41463e215a.jpg

ЛОНДОН, 15 авг – ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, отдыхающий с семьей в Великобритании, не смог поужинать в пабе после того, как заведению пришлось отменить его бронь из-за отказа сотрудников обслуживать его, сообщила в пятницу газета Daily Mail. "Стало известно, что фешенебельному пабу Bull, который в прошлом месяце посетила бывший кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис, пришлось отменить бронь Вэнса, потому что сотрудники отказались обслуживать его", - говорится в статье. Речь идёт о престижном заведении в графстве Оксфордшир, которое получило в 2025 году награду "Паб года". Его история уходит корнями в 16 век, пишет Daily Mail. Вэнс намеревался посетить гастропаб, однако сотрудники, которые поддерживают воук-культуру (движение, продвигающее повышенное внимание к вопросам расовой, половой и социальной справедливости), пригрозили, что не будут работать в протест против визита политика, сообщает газета. Само руководство паба отказалось комментировать ситуацию и не стало подтверждать или опровергать информацию о том, что им пришлось отменить бронь американского вице-президента, сказано в материале. Там же отмечается, что местные жители также были недовольны приездом Вэнса, утверждая, что их жизнь "превратилась в ад" из-за постоянного шума вертолетов и полицейских конвоев на дорогах, пишет издание. Помимо этого, когда политик только прибыл в арендованный им дом, его встретили протестующие с плакатами, требующие, чтобы он возвращался обратно в США, пишет издание.

https://1prime.ru/20250813/shtraf-860685709.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джей ди вэнс, великобритания, рестораны, обслуживание