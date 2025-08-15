Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вэнса отказались обслуживать в британском пабе, передают СМИ - 15.08.2025, ПРАЙМ
Вэнса отказались обслуживать в британском пабе, передают СМИ
2025-08-15T19:49+0300
2025-08-15T19:49+0300
ЛОНДОН, 15 авг – ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, отдыхающий с семьей в Великобритании, не смог поужинать в пабе после того, как заведению пришлось отменить его бронь из-за отказа сотрудников обслуживать его, сообщила в пятницу газета Daily Mail. "Стало известно, что фешенебельному пабу Bull, который в прошлом месяце посетила бывший кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис, пришлось отменить бронь Вэнса, потому что сотрудники отказались обслуживать его", - говорится в статье. Речь идёт о престижном заведении в графстве Оксфордшир, которое получило в 2025 году награду "Паб года". Его история уходит корнями в 16 век, пишет Daily Mail. Вэнс намеревался посетить гастропаб, однако сотрудники, которые поддерживают воук-культуру (движение, продвигающее повышенное внимание к вопросам расовой, половой и социальной справедливости), пригрозили, что не будут работать в протест против визита политика, сообщает газета. Само руководство паба отказалось комментировать ситуацию и не стало подтверждать или опровергать информацию о том, что им пришлось отменить бронь американского вице-президента, сказано в материале. Там же отмечается, что местные жители также были недовольны приездом Вэнса, утверждая, что их жизнь "превратилась в ад" из-за постоянного шума вертолетов и полицейских конвоев на дорогах, пишет издание. Помимо этого, когда политик только прибыл в арендованный им дом, его встретили протестующие с плакатами, требующие, чтобы он возвращался обратно в США, пишет издание.
великобритания
19:49 15.08.2025
 
ЛОНДОН, 15 авг – ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, отдыхающий с семьей в Великобритании, не смог поужинать в пабе после того, как заведению пришлось отменить его бронь из-за отказа сотрудников обслуживать его, сообщила в пятницу газета Daily Mail.
"Стало известно, что фешенебельному пабу Bull, который в прошлом месяце посетила бывший кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис, пришлось отменить бронь Вэнса, потому что сотрудники отказались обслуживать его", - говорится в статье.
Речь идёт о престижном заведении в графстве Оксфордшир, которое получило в 2025 году награду "Паб года". Его история уходит корнями в 16 век, пишет Daily Mail.
Вэнс намеревался посетить гастропаб, однако сотрудники, которые поддерживают воук-культуру (движение, продвигающее повышенное внимание к вопросам расовой, половой и социальной справедливости), пригрозили, что не будут работать в протест против визита политика, сообщает газета.
Само руководство паба отказалось комментировать ситуацию и не стало подтверждать или опровергать информацию о том, что им пришлось отменить бронь американского вице-президента, сказано в материале.
Там же отмечается, что местные жители также были недовольны приездом Вэнса, утверждая, что их жизнь "превратилась в ад" из-за постоянного шума вертолетов и полицейских конвоев на дорогах, пишет издание. Помимо этого, когда политик только прибыл в арендованный им дом, его встретили протестующие с плакатами, требующие, чтобы он возвращался обратно в США, пишет издание.
Sky: главе МИД Британии грозит штраф за браконьерство на пару с Вэнсом
13 августа, 18:27
