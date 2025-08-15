https://1prime.ru/20250815/veteran-860738597.html
Ветеран рассказал о возможном ухудшении отношений России и США
Ветеран рассказал о возможном ухудшении отношений России и США - 15.08.2025, ПРАЙМ
Ветеран рассказал о возможном ухудшении отношений России и США
Есть надежда на то, что предстоящая в пятницу встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа послужит улучшению взаимопонимания между двумя
ВАШИНГТОН, 15 авг - ПРАЙМ. Есть надежда на то, что предстоящая в пятницу встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа послужит улучшению взаимопонимания между двумя странами, заявил РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.
"Всё, что мы можем, это надеяться, что встреча пройдёт спокойно, и что мы придём к пониманию того, как жить в мире и, возможно, даже дружить", - сказал Кон.
Ветеран, которому недавно исполнилось 100 лет, участвовал в знаменитой Встрече на Эльбе советских и американских войск в апреле 1945 года.
Кон не стал проводить параллели между встречей союзников в Германии в 1945 году и предстоящим саммитом двух лидеров на Аляске. По его словам, тогда и сейчас сложились разные ситуации.
"Наша Встреча на Эльбе увенчала годы совместной борьбы с общим врагом. Сейчас ситуация другая, и большую часть времени мы находимся в состоянии конфронтации", - сказал ветеран.
Кон выразил уверенность в том, что Трамп действительно хочет улучшения отношений с Россией.
"Но к сожалению, сейчас он слишком заинтересован в пошлинах, и это может легко вызвать разногласия. Я надеюсь, что ситуация с пошлинами в отношении России разрешится приемлемым соглашением, как это уже было с некоторыми другими странами", - добавил Кон.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
