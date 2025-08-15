https://1prime.ru/20250815/vinlab-860774493.html
"Винлаб" полностью восстановил работу сайта и приложения
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Ритейлер "Винлаб" полностью восстановил работу сайта и своего приложения - пользователи могут оформлять заказы онлайн, говорится в сообщении компании в Telegram-канале. "Сайт winelab.ru и приложение "Винлаб" снова работают - оформляйте заказ онлайн, а мы быстро подготовим его к самовывозу в удобном для вас магазине", - сказано в сообщении. Там же уточняется, что программа лояльности работает в прежнем режиме. В середине июля компания Novabev Group, которой принадлежит торговая сеть "Винлаб", заявила, что 14 июля группа подверглась беспрецедентной кибератаке, в результате которой, в частности, не работали магазины и сайт ритейлера. Компания отвергла требование хакеров о выплате денег. Впоследствии ритейлер сообщал РИА Новости, что официальный сайт "Винлаб" заработал в режиме каталога, оформление заказов онлайн оставалось недоступным. 22 июля компания начала восстанавливать работу своих офлайн-магазинов.
