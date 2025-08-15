Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Винлаб" полностью восстановил работу сайта и приложения - 15.08.2025
"Винлаб" полностью восстановил работу сайта и приложения
"Винлаб" полностью восстановил работу сайта и приложения
2025-08-15T18:18+0300
2025-08-15T18:18+0300
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Ритейлер "Винлаб" полностью восстановил работу сайта и своего приложения - пользователи могут оформлять заказы онлайн, говорится в сообщении компании в Telegram-канале. "Сайт winelab.ru и приложение "Винлаб" снова работают - оформляйте заказ онлайн, а мы быстро подготовим его к самовывозу в удобном для вас магазине", - сказано в сообщении. Там же уточняется, что программа лояльности работает в прежнем режиме. В середине июля компания Novabev Group, которой принадлежит торговая сеть "Винлаб", заявила, что 14 июля группа подверглась беспрецедентной кибератаке, в результате которой, в частности, не работали магазины и сайт ритейлера. Компания отвергла требование хакеров о выплате денег. Впоследствии ритейлер сообщал РИА Новости, что официальный сайт "Винлаб" заработал в режиме каталога, оформление заказов онлайн оставалось недоступным. 22 июля компания начала восстанавливать работу своих офлайн-магазинов.
18:18 15.08.2025
 
"Винлаб" полностью восстановил работу сайта и приложения

"Винлаб" полностью восстановил работу сайта и приложения после хакерской атаки

Бокал вина
Бокал вина - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Ритейлер "Винлаб" полностью восстановил работу сайта и своего приложения - пользователи могут оформлять заказы онлайн, говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
"Сайт winelab.ru и приложение "Винлаб" снова работают - оформляйте заказ онлайн, а мы быстро подготовим его к самовывозу в удобном для вас магазине", - сказано в сообщении.
Там же уточняется, что программа лояльности работает в прежнем режиме.
В середине июля компания Novabev Group, которой принадлежит торговая сеть "Винлаб", заявила, что 14 июля группа подверглась беспрецедентной кибератаке, в результате которой, в частности, не работали магазины и сайт ритейлера. Компания отвергла требование хакеров о выплате денег. Впоследствии ритейлер сообщал РИА Новости, что официальный сайт "Винлаб" заработал в режиме каталога, оформление заказов онлайн оставалось недоступным. 22 июля компания начала восстанавливать работу своих офлайн-магазинов.
Хакер за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
В Novabev заявили о кибератаке, парализовавшей работу сети "Винлаб"
16 июля, 18:27
 
