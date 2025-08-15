https://1prime.ru/20250815/vklady-860726952.html
Вкладчиков предупредили о новом тренде: длинные продукты теперь выгоднее
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. На фоне снижения доходностей по вкладам имеет смысл присмотреться к длинным депозитам — они становятся все популярнее и пока весьма выгодны, особенно если оценивать рынок в перспективе нескольких месяцев, рассказала агентству "Прайм" аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.
В 2025 году Банк России начал снижать ключевую ставку, и рынок депозитов ожидаемо реагирует на это снижением доходностей.
"Это означает, что через несколько месяцев доходности по депозитам могут быть уже заметно ниже, чем сегодня. В такой ситуации длинный вклад позволяет зафиксировать текущую доходность на год, два или даже три, защитив себя от будущего снижения", — считает Замалеева.
К тому же, регулятор и правительство заинтересованы в том, чтобы в банковской системе было больше стабильных долгосрочных средств. Это помогает финансировать крупные проекты и снижает риски для банков. Именно поэтому появляются меры поддержки длинных депозитов, такие как Программа долгосрочных сбережений (ПДС), безотзывные вклады сроком от трех лет. По последним принято решение об увеличении страхового возмещения до 2,8 миллиона рублей на вкладчика.
Сейчас по коротким вкладам до 3–6 месяцев ставки ещё могут быть на несколько процентных пунктов выше, чем по длинным. Но при продлении такого вклада по истечении срока ставка, скорее всего, окажется ниже.
По данным базы Банки.ру, средняя ставка по всем классическим вкладам на 12 августа сократилась до 12%, а максимальная — до 16,5%. По коротким продуктам до 6 месяцев среднее значение доходности составило около 13,5%. По более длинным продуктам (от 12 месяцев и больше) средняя ставка расположилась в районе 10%.
Ставки по ряду предложений банков привязаны к значению ключевой, соответственно, при снижении последней доходность неминуемо поползет вниз. Стоит внимательно просчитывать ожидаемый доход с учетом политики ЦБ, оформляя такой продукт, советует аналитик.
Главный риск для вкладчика в длинных продуктах - досрочное расторжение. В таком случае банк пересчитает доходность по минимальной ставке, а бонусы будут потеряны. Поэтому длинный вклад стоит открывать на сумму, которую не придётся трогать до конца срока. Нужно внимательно читать условия: можно ли пополнять вклад, снимать часть средств, как выплачиваются проценты.
Для банков длинные депозиты выгодны: они получают стабильный ресурс на несколько лет, могут активнее выдавать кредиты и финансировать проекты, при этом заранее просчитывая бюджет. Поэтому в ближайшие месяцы стоит ожидать появления акций и специальных предложений по длинным вкладам. Стоит обратить внимание на промопродукты и акционные предложения от финансовых маркетплейсов — они часто добавляют от себя бонусы к ставке банка.
"Но, конечно, все это временные истории, поскольку в целом ставки будут постепенно снижаться вместе с ключевой. Так что не стоит затягивать с выбором. По нашим прогнозам, уже к концу 2025 года средняя доходность по длинным вкладам может опуститься ниже 10% годовых", — заключила Замалеева.