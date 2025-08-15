https://1prime.ru/20250815/vstrecha-860763872.html

Макрон и Зеленский договорились о встрече после саммита Путина и Трампа

Макрон и Зеленский договорились о встрече после саммита Путина и Трампа - 15.08.2025

Макрон и Зеленский договорились о встрече после саммита Путина и Трампа

15.08.2025

ПАРИЖ, 15 авг - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский договорились о встрече, которая состоится после российско-американского саммита на Аляске, сообщает в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец."Президент Макрон и президент Зеленский условились после Аляски увидеться в подходящее время", - цитирует канал представителя Елисейского дворца. Точная дата и место встречи пока не объявлены. Кроме того, Макрон и Зеленский вновь пообщались по телефону перед саммитом на Аляске.В среду Зеленский неожиданно посетил Германию, где провел переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем и участвовал в видеоконференции коалиции желающих. На следующий день глава киевского режима прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Киром Стармером.За прошлую неделю французский лидер дважды созванивался с Зеленским после выхода новостей о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.На прошлой неделе Кремль и Белый дом подтвердили, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, встреча начнется с личной беседы Путина и Трампа, после чего к ним присоединятся делегации.В состав российской делегации войдут Юрий Ушаков, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом переговоров российский и американский лидеры сделают краткие заявления, а по итогам проведут совместную пресс-конференцию. Главной темой обсуждения станет урегулирование кризиса на Украине.

