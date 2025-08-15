https://1prime.ru/20250815/yaponiya-860744982.html

ВВП Японии во II квартале увеличился сильнее прогноза

2025-08-15T08:36+0300

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. ВВП Японии в прошлом квартале, по предварительной оценке, увеличился на 1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста лишь на 0,4%. При этом динамика ВВП в первом квартале 2024 года в пересчете на год была скорректирована до роста на 0,6% со снижения на 0,2%, в четвертом квартале прошлого года показатель увеличился до 2,4%. К предшествовавшему кварталу ВВП Японии вырос на 0,3%. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,1%. По отношению к первому кварталу 2024 года ВВП за апрель-июнь вырос на 1,2%. Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, увеличился на 0,2% в квартальном выражении. Объем государственных инвестиций в отчетном периоде снизился на 0,5% в квартальном выражении, частных - вырос на 1,3%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 2%, а импорт - на 0,6%.

