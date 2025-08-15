Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань дорожает к рублю на Мосбирже в пятниу - 15.08.2025
Юань дорожает к рублю на Мосбирже в пятниу
Курс юаня к рублю демонстрирует рост в первые часы торгов пятницы после обнуления кабмином РФ нормативов продажи валютной выручки экспортерами, следует из... | 15.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю демонстрирует рост в первые часы торгов пятницы после обнуления кабмином РФ нормативов продажи валютной выручки экспортерами, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.26 мск рос на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,10 рубля. В четверг пресс-служба кабмина сообщила, что правительство России обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. "Обнуление нормативов продажи валютной выручки - теоретически для рубля фактор негативный. Обязательство экспортеров продавать валютную выручку создавало дополнительное предложение на рынке иностранной валюты. Однако о реальной силе влияния этого фактора на рубль говорить сейчас сложно... Значительная часть сделок осуществляется на внебиржевом рынке - его труднее прогнозировать", - комментирует эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Вадим Ковригин. Биржа неактивно отреагировала на такую отмену, вряд ли из-за этой отмены рубль упадет более чем на один процент, считает он. "Наш целевой диапазон для юаня 11-11,5 рубля на горизонте ближайших недель сохранит свою актуальность, а в ходе сегодняшней сессии ждем удержания китайской валютой позиции в рамках консолидации над нижней границей данного коридора", - полагает Богдан Зварич из ПСБ. Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами был введен указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%. В мае кабмин утвердил постановление о обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года.
Экономика, юань, рубль, Мосбиржа
11:40 15.08.2025
 
Юань дорожает к рублю на Мосбирже в пятниу

Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов пятницы на Московской бирже

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю демонстрирует рост в первые часы торгов пятницы после обнуления кабмином РФ нормативов продажи валютной выручки экспортерами, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.26 мск рос на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,10 рубля.
В четверг пресс-служба кабмина сообщила, что правительство России обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами.
"Обнуление нормативов продажи валютной выручки - теоретически для рубля фактор негативный. Обязательство экспортеров продавать валютную выручку создавало дополнительное предложение на рынке иностранной валюты. Однако о реальной силе влияния этого фактора на рубль говорить сейчас сложно... Значительная часть сделок осуществляется на внебиржевом рынке - его труднее прогнозировать", - комментирует эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Вадим Ковригин.
Биржа неактивно отреагировала на такую отмену, вряд ли из-за этой отмены рубль упадет более чем на один процент, считает он.
"Наш целевой диапазон для юаня 11-11,5 рубля на горизонте ближайших недель сохранит свою актуальность, а в ходе сегодняшней сессии ждем удержания китайской валютой позиции в рамках консолидации над нижней границей данного коридора", - полагает Богдан Зварич из ПСБ.
Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами был введен указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.
В мае кабмин утвердил постановление о обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года.
