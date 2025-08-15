https://1prime.ru/20250815/yuan-860773584.html

Курс юаня слегка растет к рублю на Мосбирже к концу недели

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю перед выходными повышается, пытаясь закрепляться выше отметки 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.25 мск повышался на 5 копеек (+0,5%), до 11,1 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,08-11,13 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,2 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,225 против 7,183 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,8 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в пятницу торгуется в плюсе по отношению к рублю. Перед саммитом РФ-США на Аляске, который начнется уже вечером, российская валюта умеренно проседает. "Накануне вечером власти объявили об обнулении нормативов обязательной продажи валютной выручки для экспортеров. Не исключено, что в августе изменений не будет, но, начиная с сентября, этот фактор стоит учитывать: он может оказывать давление на траекторию рубля. Сегодня в фокусе геополитика", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,08% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,14% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.27 мск снижалась на 0,9%, до 66,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,5%, до 97,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Важные новости о ходе переговоров президентов РФ и США, тем более об их итогах, способны вызвать всплеск волатильности курса рубля, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Однако такие импульсы обычно не получают развития. Это объясняется все еще небольшим количеством инвесторов и спекулянтов на валютном рынке, которые до 2022 года оперативно закладывали в курс рубля ожидания изменений ключевых для него факторов и условий, в результате чего соответствующие дисконт или премия достаточно долго сохранялись в стоимости российской валюты", - говорит он. Тем не менее юань в ближайшие сессии все же способен предпринять попытку выхода вверх из двухнедельного диапазона консолидации 10,97–11,16 рубля, оценивает Бабин. "Этому будет способствовать постепенное восстановление спроса на инвалюту со стороны импортеров по мере усиления активности потребителей, а также ограниченное предложение валюты экспортерами из-за низких цен на нефть", - добавляет он. Сегодняшняя встреча лидеров РФ и США на Аляске, если окажется успешной и даст надежду на завершение украинского конфликта, может вызвать временное укрепление рубля, считает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". Возможно, поэтому и принято решение об отмене указа об обязательной продаже валюты: экспортные продажи в 2025 оставались в диапазоне 80-100%, заметно превышая требования, и власти решили обеспечить дополнительную гибкость для экспортеров на случай резких колебаний курса, говорит он. "Риски краткосрочного укрепления, с нашей точки зрения, по-прежнему выше, чем угрозы значимого ослабления. Тем не менее к концу года и в 2026-м рубль, вероятно, будет слабее (90 к доллару или выше) – скажется смягчение ДКП и постепенное оживление импорта, меньший объем продаж валюты ЦБ по операциям зеркалирования потоков из ФНБ с 2026 года, оживление спроса на валюту со стороны населения", - добавляет Полевой.

