Юань завершил неделю ростом
Юань завершил неделю ростом - 15.08.2025, ПРАЙМ
Юань завершил неделю ростом
Курс рубля по итогам торгов пятницы и всей рабочей недели снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,10 рубля, следует из... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T19:11+0300
2025-08-15T19:11+0300
2025-08-15T19:11+0300
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам торгов пятницы и всей рабочей недели снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,10 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 5 копеек, до 11,10 рубля. За неделю курс юаня поднялся на 2 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11-11,13 рубля.
