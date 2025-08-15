https://1prime.ru/20250815/zakharova-860746017.html

Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры на Аляске

Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры на Аляске - 15.08.2025, ПРАЙМ

Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры на Аляске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отметила, что лось, замеченный на Аляске недалеко от площадки переговоров России и США, - это... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T08:58+0300

2025-08-15T08:58+0300

2025-08-15T08:58+0300

политика

общество

россия

аляска

сша

владимир зеленский

мария захарова

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_75bf64f9135bcd184d5f32399d3e2208.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отметила, что лось, замеченный на Аляске недалеко от площадки переговоров России и США, - это отчаявшийся Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале дипломат привела кадры, на которых, как утверждается, запечатлен лось, попытавшийся попасть на площадку переговоров российской и американской делегаций. "Зеленский уже не знает, что придумать", - написала Захарова. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Присутствие Зеленского, других представителей киевского режима не предполагается.

https://1prime.ru/20250815/zelenskiy-860744138.html

аляска

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, аляска, сша, владимир зеленский, мария захарова, владимир путин