2025-08-15T08:58+0300
2025-08-15T08:58+0300
2025-08-15T08:58+0300
политика
общество
россия
аляска
сша
владимир зеленский
мария захарова
владимир путин
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отметила, что лось, замеченный на Аляске недалеко от площадки переговоров России и США, - это отчаявшийся Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале дипломат привела кадры, на которых, как утверждается, запечатлен лось, попытавшийся попасть на площадку переговоров российской и американской делегаций. "Зеленский уже не знает, что придумать", - написала Захарова. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Присутствие Зеленского, других представителей киевского режима не предполагается.
аляска
сша
Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры на Аляске
