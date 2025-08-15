Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры на Аляске - 15.08.2025
Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры на Аляске
Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры на Аляске
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отметила, что лось, замеченный на Аляске недалеко от площадки переговоров России и США, - это отчаявшийся Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале дипломат привела кадры, на которых, как утверждается, запечатлен лось, попытавшийся попасть на площадку переговоров российской и американской делегаций. "Зеленский уже не знает, что придумать", - написала Захарова. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Присутствие Зеленского, других представителей киевского режима не предполагается.
Политика, Общество , РОССИЯ, Аляска, США, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Владимир Путин
Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры на Аляске

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отметила, что лось, замеченный на Аляске недалеко от площадки переговоров России и США, - это отчаявшийся Владимир Зеленский.
В своем Telegram-канале дипломат привела кадры, на которых, как утверждается, запечатлен лось, попытавшийся попасть на площадку переговоров российской и американской делегаций.
"Зеленский уже не знает, что придумать", - написала Захарова.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. Присутствие Зеленского, других представителей киевского режима не предполагается.
