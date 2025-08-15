https://1prime.ru/20250815/zavod-860769236.html
Путин посетил завод по производству Омега-3 в Магадане
Путин посетил завод по производству Омега-3 в Магадане - 15.08.2025, ПРАЙМ
Путин посетил завод по производству Омега-3 в Магадане
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магадан ознакомился с работой первого в стране предприятия по производству рыбного жира в форме rTG из... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T16:04+0300
2025-08-15T16:04+0300
2025-08-15T16:07+0300
владимир путин
магадан
промышленность
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/76514/78/765147845_0:81:1301:812_1920x0_80_0_0_9222b3c2548be90481ab0cfe25d2b4fb.jpg
МАГАДАН, 14 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магадан ознакомился с работой первого в стране предприятия по производству рыбного жира в форме rTG из белой рыбы Охотского моря.Кортеж Путина прибыл на завод "Омега Си" в Магадане.Глава государства вышел из автомобиля Аурус и пожал руки встречающим его губернатору Магаданской области Сергею Носову, гендиректору предприятия Николаю Котову, директору Анатолию Попову и завлабораторией завода Сергею Малашенко.После приветствия президент отправился осматривать предприятие.Глава государства в пятницу прилетел в Магаданскую область по пути на саммит РФ-США, который пройдет на Аляске.Завод "Омега-Си" в Магадане работает с 2023 года. Предприятие занимается переработкой и рафинированием рыбного жира, а также дальнейшим производством реэтерифицированного капсулированного рыбного жира в виде rTG (реэтерифицированные триглицериды).Это первый в России завод, производящий реэтерифицированные триглицериды из белой рыбы Охотского моря - сардины и сельди.Производственный участок включает две линии: на одной осуществляется очистка рыбного жира, получаемого при производстве рыбной муки, на другой - производство капсул рыбного жира, насыщенного Омега-3 более чем на 70%.
https://1prime.ru/20250815/flightradar24-860764293.html
магадан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76514/78/765147845_101:0:1184:812_1920x0_80_0_0_f73b21ecec85c297f12b0075cee9870f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, магадан, промышленность, бизнес
Владимир Путин, Магадан, Промышленность, Бизнес
Путин посетил завод по производству Омега-3 в Магадане
Путин в ходе поездки в Магадан ознакомился с работой завода по производству Омега-3
МАГАДАН, 14 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магадан ознакомился с работой первого в стране предприятия по производству рыбного жира в форме rTG из белой рыбы Охотского моря.
Кортеж Путина прибыл на завод "Омега Си" в Магадане.
Глава государства вышел из автомобиля Аурус и пожал руки встречающим его губернатору Магаданской области Сергею Носову, гендиректору предприятия Николаю Котову, директору Анатолию Попову и завлабораторией завода Сергею Малашенко.
После приветствия президент отправился осматривать предприятие.
Глава государства в пятницу прилетел в Магаданскую область по пути на саммит РФ-США, который пройдет на Аляске.
Завод "Омега-Си" в Магадане работает с 2023 года. Предприятие занимается переработкой и рафинированием рыбного жира, а также дальнейшим производством реэтерифицированного капсулированного рыбного жира в виде rTG (реэтерифицированные триглицериды).
Это первый в России завод, производящий реэтерифицированные триглицериды из белой рыбы Охотского моря - сардины и сельди.
Производственный участок включает две линии: на одной осуществляется очистка рыбного жира, получаемого при производстве рыбной муки, на другой - производство капсул рыбного жира, насыщенного Омега-3 более чем на 70%.
Российский Ил-76 прибыл на Аляску, где пройдет встреча Путина и Трампа