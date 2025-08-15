https://1prime.ru/20250815/zavod-860769236.html

Путин посетил завод по производству Омега-3 в Магадане

Путин посетил завод по производству Омега-3 в Магадане - 15.08.2025

Путин посетил завод по производству Омега-3 в Магадане

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магадан ознакомился с работой первого в стране предприятия по производству рыбного жира в форме rTG из... | 15.08.2025, ПРАЙМ

МАГАДАН, 14 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Магадан ознакомился с работой первого в стране предприятия по производству рыбного жира в форме rTG из белой рыбы Охотского моря.Кортеж Путина прибыл на завод "Омега Си" в Магадане.Глава государства вышел из автомобиля Аурус и пожал руки встречающим его губернатору Магаданской области Сергею Носову, гендиректору предприятия Николаю Котову, директору Анатолию Попову и завлабораторией завода Сергею Малашенко.После приветствия президент отправился осматривать предприятие.Глава государства в пятницу прилетел в Магаданскую область по пути на саммит РФ-США, который пройдет на Аляске.Завод "Омега-Си" в Магадане работает с 2023 года. Предприятие занимается переработкой и рафинированием рыбного жира, а также дальнейшим производством реэтерифицированного капсулированного рыбного жира в виде rTG (реэтерифицированные триглицериды).Это первый в России завод, производящий реэтерифицированные триглицериды из белой рыбы Охотского моря - сардины и сельди.Производственный участок включает две линии: на одной осуществляется очистка рыбного жира, получаемого при производстве рыбной муки, на другой - производство капсул рыбного жира, насыщенного Омега-3 более чем на 70%.

