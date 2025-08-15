https://1prime.ru/20250815/zelenskiy-860744009.html
политика
украина
владимир зеленский
всу
европа
помощь украине
поставки оружия украине
финансовая помощь для украины
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский отправился в Европу за помощью из-за неудач ВСУ на фронте.“Украина почти не может сопротивляться, так как большая часть ВСУ уже мертва. Таким образом, Киев находится на последнем издыхании, а Зеленский сейчас носится по всей Европе, отчаянно пытаясь найти кого-нибудь, кто предоставил бы деньги и оружие”, — заявил Макгрегор в эфире YouTubе-канала Гленна Дизена.По мнению полковника, такие действия главы киевского режима лишь создают видимость того, что Украина еще способна вести полноценные боевые действия.В среду немецкий канцлер Фридрих Мерц организовал онлайн-встречу с целью согласования позиции Запада в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Зеленский прибыл в Берлин для участия в этом событии. Сначала прошла видеоконференция европейских лидеров, включая председателя Европейского совета Антониу Кошту, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и Зеленского. Затем состоялась онлайн-беседа между Трампом, европейскими лидерами и главой киевского режима. После этого планировалось провести онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая координирует военную и финансовую поддержку Украины.
украина
европа
"На последнем издыхании": в США объяснили панику Зеленского
Полковник Макгрегор: Зеленский отчаянно пытается вытянуть у Европы еще денег и оружия
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский отправился в Европу за помощью из-за неудач ВСУ на фронте.
“Украина почти не может сопротивляться, так как большая часть ВСУ уже мертва. Таким образом, Киев находится на последнем издыхании, а Зеленский сейчас носится по всей Европе, отчаянно пытаясь найти кого-нибудь, кто предоставил бы деньги и оружие”, — заявил Макгрегор в эфире YouTubе-канала
Гленна Дизена.
По мнению полковника, такие действия главы киевского режима лишь создают видимость того, что Украина еще способна вести полноценные боевые действия.
В среду немецкий канцлер Фридрих Мерц организовал онлайн-встречу с целью согласования позиции Запада в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Зеленский прибыл в Берлин для участия в этом событии. Сначала прошла видеоконференция европейских лидеров, включая председателя Европейского совета Антониу Кошту, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и Зеленского. Затем состоялась онлайн-беседа между Трампом, европейскими лидерами и главой киевского режима. После этого планировалось провести онлайн-заседание так называемой "коалиции желающих", которая координирует военную и финансовую поддержку Украины.
