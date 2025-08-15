https://1prime.ru/20250815/zelenskiy-860744138.html

"Невосполнимые тяжести": в Киеве сделали заявление о состоянии Зеленского

2025-08-15T08:12+0300

политика

украина

владимир зеленский

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский может уйти в отставку на фоне ментальных проблем. Об этом на своем YouTube-канале заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.По словам Соскина, необходимо, чтобы главы России и США провели трехстороннюю встречу с Зеленским и достигли договоренности."Ну, условие простое: или Зеленский уходит, так сказать, в отставку, как понесший невосполнимые ментальные тяжести, или он идет на президента или в парламент. Вот и все", — заметил он.Соскин также обратил внимание, что в настоящее время на Украине нет достойных кандидатов на пост главы государства.

украина

2025

Новости

