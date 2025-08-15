https://1prime.ru/20250815/zelenskiy-860749094.html
"Логично". В Германии оценили отсутствие Зеленского на саммите на Аляске
"Логично". В Германии оценили отсутствие Зеленского на саммите на Аляске - 15.08.2025, ПРАЙМ
"Логично". В Германии оценили отсутствие Зеленского на саммите на Аляске
Отсутствие Владимира Зеленского на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске абсолютно логично. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости...
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Отсутствие Владимира Зеленского на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске абсолютно логично. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер."В 1945 году, когда Германия проиграла (во Второй мировой войне - ред.), мы ни за каким столом переговоров не сидели. Почему Украина должна сидеть за ним?", - заметил он.Нимайер обратил внимание, что ситуация аналогична 1945 году, когда нацистская Германия не участвовала в определении своей судьбы после поражения во Второй мировой войне.Он также раскритиковал политику европейских лидеров в отношении Киева, назвав ее "полным провалом".
