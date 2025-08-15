https://1prime.ru/20250815/zelenskiy-860749094.html

"Логично". В Германии оценили отсутствие Зеленского на саммите на Аляске

"Логично". В Германии оценили отсутствие Зеленского на саммите на Аляске - 15.08.2025, ПРАЙМ

"Логично". В Германии оценили отсутствие Зеленского на саммите на Аляске

Отсутствие Владимира Зеленского на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске абсолютно логично. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T10:04+0300

2025-08-15T10:04+0300

2025-08-15T10:04+0300

политика

россия

сша

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/13/841241397_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d010fe500e571840b8a83c559fadffee.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Отсутствие Владимира Зеленского на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске абсолютно логично. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер."В 1945 году, когда Германия проиграла (во Второй мировой войне - ред.), мы ни за каким столом переговоров не сидели. Почему Украина должна сидеть за ним?", - заметил он.Нимайер обратил внимание, что ситуация аналогична 1945 году, когда нацистская Германия не участвовала в определении своей судьбы после поражения во Второй мировой войне.Он также раскритиковал политику европейских лидеров в отношении Киева, назвав ее "полным провалом".

https://1prime.ru/20250815/zakharova-860746017.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина, владимир зеленский