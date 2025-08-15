https://1prime.ru/20250815/zelenskiy-860753709.html

"Самый опасный момент": СМИ рассказали, чего ждать Зеленскому от саммита

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Британская газета Telegraph. назвала встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске критическим моментом для Владимира Зеленского с момента начала конфликта на Украине."Для Владимира Зеленского... это, пожалуй, самый опасный момент войны – тот, когда судьба его страны может решиться на встрече, на которую его не пригласили", - пишет издание.По мнению Telegraph, если итоги саммита окажутся неблагоприятными для Зеленского, главе киевского режима предстоит сделать сложный и неприятный выбор выбор — либо принять невыгодное соглашение, либо отвергнуть его, рискуя получить от Вашингтона статус агрессора и навсегда потерять жизненно важную поддержку со стороны США.На прошлой неделе Кремль и Белый дом анонсировали встречу российского и американского лидеров, которая состоится 15 августа на Аляске. Как добавил позже помощник президента России Юрий Ушаков, переговоры начнутся в 22:30 по московскому времени с личной встречи Путина и Трампа, а затем продолжатся с участием делегаций.В состав российской делегации войдут Юрий Ушаков, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом переговоров Путин и Трамп выступят с короткими заявлениями, а по их итогам проведут совместную пресс-конференцию. Главной темой обсуждения станет урегулирование украинского конфликта.

