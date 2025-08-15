Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Настроение напряженное": Зеленский нервничает перед саммитом на Аляске - 15.08.2025
Политика
"Настроение напряженное": Зеленский нервничает перед саммитом на Аляске
"Настроение напряженное": Зеленский нервничает перед саммитом на Аляске
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и его ближайшее окружение испытывают "напряженность" в преддверии российско-американского саммита на Аляске, сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на анонимного украинского чиновника."Настроение у Владимира Зеленского и его ближайшего окружения "напряженное" на фоне проведения саммита на расстоянии более 5 тысяч миль (8 тысяч километров - ред.)", - сообщает издание в пятницу. Высокопоставленные помощники главы киевского режима выразили газете обеспокоенность тем, что они не вовлечены в переговоры, которые могут напрямую повлиять на будущее Украины.На прошлой неделе Кремль и Белый дом подтвердили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщил в четверг советник российского лидера Юрий Ушаков, встреча пройдёт на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сначала планируется личная беседа Путина и Трампа, а затем переговоры с участием делегаций.В российскую делегацию войдут Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Перед началом переговоров лидеры сделают вступительные заявления. По итогам встречи ожидается пресс-конференция. Главной темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса.
"Настроение напряженное": Зеленский нервничает перед саммитом на Аляске

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и его ближайшее окружение испытывают "напряженность" в преддверии российско-американского саммита на Аляске, сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на анонимного украинского чиновника.
"Настроение у Владимира Зеленского и его ближайшего окружения "напряженное" на фоне проведения саммита на расстоянии более 5 тысяч миль (8 тысяч километров - ред.)", - сообщает издание в пятницу.
Высокопоставленные помощники главы киевского режима выразили газете обеспокоенность тем, что они не вовлечены в переговоры, которые могут напрямую повлиять на будущее Украины.
На прошлой неделе Кремль и Белый дом подтвердили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщил в четверг советник российского лидера Юрий Ушаков, встреча пройдёт на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сначала планируется личная беседа Путина и Трампа, а затем переговоры с участием делегаций.
В российскую делегацию войдут Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Перед началом переговоров лидеры сделают вступительные заявления. По итогам встречи ожидается пресс-конференция. Главной темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса.
"Самый опасный момент": СМИ рассказали, чего ждать Зеленскому от саммита
Заголовок открываемого материала