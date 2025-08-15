https://1prime.ru/20250815/zelenskogo-860767977.html
"Чем бы ни закончилась встреча". На Украине озаботились реноме Зеленского
"Чем бы ни закончилась встреча". На Украине озаботились реноме Зеленского - 15.08.2025, ПРАЙМ
"Чем бы ни закончилась встреча". На Украине озаботились реноме Зеленского
Чем бы ни закончились переговоры лидеров Российской Федерации и соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, после их проведения глава киевского... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T15:29+0300
2025-08-15T15:29+0300
2025-08-15T15:29+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
саммит
аляска
владимир зеленский
авторитет
украина
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Чем бы ни закончились переговоры лидеров Российской Федерации и соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, после их проведения глава киевского режима Владимир Зеленский уже полностью потеряет авторитет. С таким прогнозом в эфире своего Telegram-канала выступил депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся под стражей по обвинению в государственной измене.По мнению нардепа, независимо от итогов переговоров российского и американского лидеров, 15 августа Украина и Зеленский окажутся в "новой реальности". Как считает Дубинский, "Путин, пожимающий руку Трампу, превратит Зеленского в малозначительную фигуру, а Украине даст шанс на мир".При этом Дубинский обратился к "украинскому обществу", призвав его не упустить момент для завершения конфликта, что, на взгляд нардепа, спасет государство и будущие поколения.
https://1prime.ru/20250815/zakharova-860746017.html
аляска
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дональд трамп, саммит, аляска, владимир зеленский, авторитет, украина, мнение
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, саммит, Аляска, Владимир Зеленский, авторитет, УКРАИНА, мнение
"Чем бы ни закончилась встреча". На Украине озаботились реноме Зеленского
Дубинский: после саммита Россия-США Зеленский окончательно лишится авторитета
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Чем бы ни закончились переговоры лидеров Российской Федерации и соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, после их проведения глава киевского режима Владимир Зеленский уже полностью потеряет авторитет. С таким прогнозом в эфире своего Telegram-канала выступил депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся под стражей по обвинению в государственной измене.
По мнению нардепа, независимо от итогов переговоров российского и американского лидеров, 15 августа Украина и Зеленский окажутся в "новой реальности".
Как считает Дубинский, "Путин, пожимающий руку Трампу, превратит Зеленского в малозначительную фигуру, а Украине даст шанс на мир".
При этом Дубинский обратился к "украинскому обществу", призвав его не упустить момент для завершения конфликта, что, на взгляд нардепа, спасет государство и будущие поколения.
Захарова пошутила о попытке Зеленского попасть на переговоры на Аляске