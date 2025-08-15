https://1prime.ru/20250815/zelenskogo-860767977.html

"Чем бы ни закончилась встреча". На Украине озаботились реноме Зеленского

15.08.2025

2025-08-15T15:29+0300

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Чем бы ни закончились переговоры лидеров Российской Федерации и соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, после их проведения глава киевского режима Владимир Зеленский уже полностью потеряет авторитет. С таким прогнозом в эфире своего Telegram-канала выступил депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся под стражей по обвинению в государственной измене.По мнению нардепа, независимо от итогов переговоров российского и американского лидеров, 15 августа Украина и Зеленский окажутся в "новой реальности". Как считает Дубинский, "Путин, пожимающий руку Трампу, превратит Зеленского в малозначительную фигуру, а Украине даст шанс на мир".При этом Дубинский обратился к "украинскому обществу", призвав его не упустить момент для завершения конфликта, что, на взгляд нардепа, спасет государство и будущие поколения.

